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PKK: Esirlerin teslim edilmesi insanidir, pazarlık söz konusu değil

PKK temsilcisi Baver Dersim: Esirlere kötü muamelede bulunmadık

13 Mart 2013 21:13

PKK'nın elinde bulunan sekiz kamu görevlisinin teslimi sırasında yapılan basın açıklamasında PKK temsilcisi Baver Dersim, "Esirlerin teslim edilmesi tamamen insanidir. Her hangi bir pazarlık konusu değildir" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, tutsakların tesliminden sonra PKK'lılar ile heyet üyelerinin ortak basın açıklaması yapıldı. Teslimin gerçekleştiği alanda PKK adına konuşan Baver Dersim amaçlarının ''sürece katkı sunmak olduğunu, esir askerlere kötü muamelede bulunmadıklarını'' söyledi.

 

İyi niyet vurgusu

 

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kamu görevlilerinin serbest bırakması için başlatılan girişimlerle ilgili dün yaptığı açıklamada “Bunlar süreçle ilgili iyi niyet gösterileri şeklinde değerlendirilmeli. Bu, süreç içerisinde pazarlığı yapılan konular değildir” diye konuşmuştu.

PKK temsilcisi Baver Dersim'se, ''Esirlerin teslim edilmesi tamamen insanidir. Herhangi bir pazarlık konusu değildir" dedi.

Dersim ayrıca "Bu savaş sonucu bir çok acılar yaşandı. Birçok yıkımlar ortaya çıktı. Birçok mağduriyetler ortaya çıktı. Elbette ki bütün bunların sorumlusu Kürt sorununa askeri yöntemlerle yaklaşımdır" dedi.

Heyetteki isimlerden BDP milletvekili Adil Kurt ise PKK’nın kamu görevlilerini serbest bırakmasını ‘önemli bir jest’ olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kamu görevlilerinin teslimiyle ilgili olarak "Uzun süre memleketten uzakta olan ve haber alamadığımız vatandaşlarımızın sağ salim dönmesi sevindirici. Şiddet, silah durursa o zaman güvenlik politikalarından reform politikalarına geçiş kolay olur. Böyle bir süreçteyiz, herkes bunun kıymetini bilsin ve neticeler iyi olsun" diye konuştu.

MİT ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki görüşme sürecinde PKK'nın rehin tuttuğu kamu görevlilerinin durumu da gündeme gelmiş; bu ayın başında PKK, rehineleri serbest bırakacağını duyurmuştu.

Rehineleri teslim almak üzere Kuzey Irak tarafına geçen heyet bugün kamu görevlilerini PKK’lılardan teslim almıştı.

Kaçırılan kamu görevlilerinin teslim alınması için oluşturulan heyette, MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu bulunuyor.

MİT ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki görüşme sürecinde PKK'nın rehin tuttuğu kamu görevlilerinin durumu da gündeme gelmiş; bu ayın başında PKK, rehineleri serbest bırakacağını duyurmuştu.

 

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pkkkamu çalışanlarıBaver Dersim

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