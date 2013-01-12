PKK: Üç kadın üyemizi öldüren katliamcılar kirli amaçlarına ulaşamayacaklar

PKK, Paris’te üç kadın PKK'lının öldürülmesiyle ilgili "Katliamı gerçekleştiren güçler hiçbir biçimde kirli amaçlarına ulaşamayacaklar" dedi.

PKK Yürütme Komitesi, Paris’te 9 Ocak günü üç PKK'lıya yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, PKK, saldırının “uluslararası güçlerin ve Türk gladiyosunun ortaklaşa ve profesyonel bir tarzda planlayıp gerçekleştirdikleri bir katliam olduğunu" iddia etti.

PKK Yürütme Komitesi’nin yaptığı açıklama şöyle:

"Partimiz PKK’nin en seçkin militanlarından ve partimizin kurucu üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez yoldaşlarımızın 9 Ocak 2013’ de Fransa’nın başkenti Paris'te Kürdistan Enformasyon Merkezi'nde hunharca katledilmelerini nefretle kınıyoruz.

Uluslararası güçlerin ve Türk gladioysunun ortaklaşa ve profesyonel bir tarzda planlayıp gerçekleştirdikleri bu katliamın, Apo’nun başlattığı yeni çözüm sürecini baltalamaya dönük olduğu aşikârdır. Böylesi önemli bir süreçte yapılan bu katliamda başta Sakine yoldaşımız olmak üzere Fidan ve Leyla yoldaşlar bilinçli olarak seçilmişlerdir."

'İftira ve karalamalar hedef şaşırtmaya dönük beyhude çabalardır'

"Bu insanlık dışı katliamla AKP yetkileri, sözcüleri ve yandaş medyasının ortaya attığı iftira ve karalama söylemlerinin bu katliamın karanlık faillerini gizleme ve hedef şaşırtmaya dönük beyhude çabalar olduğu açıktır."

‘Fransa devleti sorumluluk altındadır'

"Bu katliam tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılıp, failleri bulunup yargılanıncaya kadar, Fransa devleti ve hükümeti sorumluluk altındadır. Paris’in merkezinde ve en işlek caddesin de gün ortasında böylesi vahşi bir saldırının uluslararası istihbarat güçlerin ve devletlerin desteği olmadan gerçekleştirilmiş olması mümkün değildir. Bu katliam, uluslararası komplocu güçlerin başta Abdullah Öcalan olmak üzere, Kürdistan halkına ve kurumlarına dönük gerçekleşen tutuklamaların ve hareketimizi kriminalize eden uygulamaların son bir halkası olmaktadır."

'Katliamcılar kirli amaçlarına ulaşmayacaklar'



"Şu iyi bilinmelidir ki, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada bu katliamı gerçekleştiren güçler hiçbir biçimde kirli amaçlarına ulaşamayacaklarıdır."