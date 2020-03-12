Piyasalar yangın yeri; Avrupa borsaları tarihin, ABD borsaları son 33 yılın en sert günlük düşüşüyle kapandı!

T24 Haber Merkezi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, dünya genelinde binlerce insanın ölümüne yol açan Koronavirüs salgını sonrası piyasalarda başlayan tedirginlik sonrası dünya borsaları sert düşüşler yaşamaya devam ediyor. Son olarak ABD'nin Avrupa'dan yapılan seyahatlere bir ay süreyle kısıtlama getirmesinin ardından, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 kapanışta yüzde 11,48 azalarak tarihinin en sert günlük düşüşünü gösterdi. ABD'de ise dün ayı piyasasına giren Dow Jones endeksi, günü yüzde 9,99 düşüşle 21 bin 200 puandan kapatırken, bu durum 1987'den beri en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ise BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,26 sert değer kaybıyla 93 bin 639 puandan tamamladı.

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Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'nin Avrupa'dan yapılan seyahatlere bir ay süreyle kısıtlama getirmesine ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarını düşürmemesine tepki göstermesinin ardından tarihinin en sert günlük düşüşüyle kapandı.

Avrupa'da tarihin en sert günlük düşüşü

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 11,48 azalarak 294,93 puandan kapanarak, tarihinin en sert günlük düşüşünü gösterdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 12,28 azalarak 4.044,26 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 10,87’lik düşüşle 5.237,48 seviyesinden tamamladı.

Asya dışında Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 16,92 değer kaybederek 14.894,44, Avrupa’nın en büyük ekonomik ekonomisine sahip Almanya'da ise DAX 30 endeksi günü yüzde 12,24 düşerek 9.161,13 seviyesinden kapandı.

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ABD endekslerinde 33 yılın en sert düşüşü

ABD endekslerinde, 1987'deki 'Kara Perşembe'den bu yana günlük en sert düşüşler kaydedildi. Endeksler, Koronavirüs tedirginiliği ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası, bu hafta ikinci kez yüzde 7'den fazla düşüşle açıldı. İşlemlerin ilk dakikalarında yaşanan bu düşüş sonrası devre kesici uygulandı işlemler 15 dakika süreyle durduruldu. Fed'in piyasaya 1,5 trilyon dolar likidite sağlayacağını açıklamasının ardından bir süre toparlanan endekslerde kapanışa doğru düşüşler sürdü.

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Dow Jones endeksi, günü yüzde 9,99 düşüşle 21 bin 200 puandan kapatırken, S&P 500 endeksi yüzde 9,51 düşerek günü 2 bin 480 puandan kapattı. Nasdaq ise yüzde 9,43'lük değer kaybı yaşarken günü 7 bin 201 puandan tamamladı.

Dün şubat ayındaki zirvesine göre yüzde 20'den fazla değer kaybederek ayı piyasasına giren Dow Jones endeksinin ardından, S&P 500 endeksi de tepe noktasına göre yüzde 20'den fazla değer kaybederek ayı piyasasına girdi.

Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar durumda bulunduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılır.

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