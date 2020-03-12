ABD borsalarının düşüşü durdurulamıyor; işlemler bugün de 15 dakika süreyle askıya alındı!

T24 Haber Merkezi

ABD borsaları, Koronavirüs tedirginiliği ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası, bu hafta ikinci kez yüzde 7'den fazla düşüşle açıldı. İşlemlerin ilk dakikalarında yaşanan bu düşüş sonrası devre kesici uygulandı işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

ABD'de piyasaların açılmasıyla Dow Jones endeksi yüzde 7,20, Nasdaq yüzde 7,02, S&P 500 Endeksi yüzde 7,03 düştü. Yaşanan gelişme sonrası borsada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne yol açan Koronavirüs, piyasalarda tedirginliğe sebep olmuştu. Gelişmeler sonrası petrol talebi azalmış, petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanmıştı.

Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya, Suudi Arabistan öncülüğünde bir araya gelerek petrol fiyatlarındaki düşüşü önlemek için üretimde kesintiye gitme konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Petrol üretimini kısmak için Rusya'yı ikna edemeyen Suudi Arabistan hafta sonu aldığı sürpriz bir kararla petrol fiyatlarında son 20 yılın en büyük indirimine gitti.

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Bu durum piyasada bir "petrol seli" olabileceği endişesi yaratırken, Rusya, petrol üreticisi şirketlerine "İstediğiniz kadar üretin" talimatı verdi. Bunun üzerine ülkenin en büyük petrol üreticisi Rosneft, nisan sonrası petrol üretimini artırmaya hazırlandığını açıkladı.

Petrol fiyatlarında bu seviyede düşüş son olarak, 1991'deki Körfez Savaşı sonrası meydana gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri durdurma kararının, zaten küresel resesyon tehdidi nedeniyle alarmda olan yatırımcıları daha da sarstığı yorumları yapılıyor. Karar ayrıca zaten seyahat planlarını iptal edenler yüzünden zarara uğrayan havayolu endüstrisine yeni bir darbe vurdu.

Gelişmeler sonrası ABD borsaları bugün de rekor düşüşlerle açılırken, Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500'ün açılışta yüzde 7 düşmesiyle bu hafta ikinci kez devre kesici uygulandı ve borsalar 15 dakika işlemlere kapatıldı.

Düşüş yüzde 13'ü bulursa yeniden devre kesici uygulanacağı, yüzde 20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı belirtiliyor.

Dow Jones, ayı piyasasına girmişti

Dow Jones, dün şubat ayındaki zirvesine göre yüzde 20'den fazla değer kaybederek ayı piyasasına girmişti. Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar durumda olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılır.

ABD borsaları, haftanın ilk işlem gününde de yüzde 7'yi geçen düşüşle açılmış, işlemlerin ilk dakikalarında yaşanan bu düşüş sonrası devre kesici uygulanmıştı. 15 dakika süreyle işlemler durdurulmuştu.