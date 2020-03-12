Avrupa, yönünü Suudi Arabistan'ın petrolüne çevirdi; Rusya oyunda kalmaya hazır

Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşında karşılıklı yeni hamleler geldi. Petrolde üretim artışına giden Suudi Arabistan, varil fiyatında yaptığı indirimin üzerine yönünü Avrupa petrol piyasalarına çevirdi. Suudi Arabistan, Brent petrol fiyatı 35 dolar seviyesindeyken, ham petrolü varili 25 dolar gibi bir fiyata Rotterdam'a teklif etti.

Bloomberg'ün aktardığı habere göre, Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA gibi Avrupalı rafineciler, Saudi Aramco şirketinden normal seviyelerin ciddi derecede üzerinde ham petrol aldı. Avrupalı rafinecilerin tedarik ettiği ekstra miktarın yüzde 25 ile 200 arasında değiştiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın petrol varil fiyatında yaptığı büyük indirimle Arap hafif petrolünün Rus ural petrolüne darbe vurabileceği düşünülüyor. Energy Aspects Ltd. şirketinden petrol analisti ve danışmanı olan Amrita Sen, Rus ural petrolü ve diğer ham petrol tedarikçilerinin fiyatlarda aynı oranda bir düşüşe gitmedikleri takdirde piyasadan itilebileceğini söyledi.

Konuyla ilişkili ismini vermek istemeyen kaynaklar, Avrupa'nın en büyük rafinecilerinden Suudi Arabistan'dan birinin normal tedariğinin iki katını aldığını belirtti.

Devlet destekli petrol şirketi Saudi Aramco, Rusya ile üretimde kesintiye gitme konusunda anlaşamayınca geçen günlerde üretimini günde 12,3 milyon varile çıkartacağını açıkladı. Geçen ayın üretiminden yüzde 25 daha fazla olan miktar, Aramco'yu maksimum sürdürülebilir kapasitesinin üzerine çıkarttı.

Rusya, pazar savaşına hazır

Rusya, Suudi Arabistan'ın hamlelerine karşılık petrol üretiminde kârlı durumda kalabilecek niteliklere sahip. Rusya'nın petrol üretiminde 4 dolar, taşımada 5-6 dolar, sermayede de 5-6 dolarlık masrafı olduğu için vergisiz üretim miktarı 15-16 dolar civarında gerçekleşiyor. Örneğin geçen yıl, Rus petrol devlerinin üretim maliyetleri, varil başına 12 doların altındaydı.

Uzmanlar, Rusya'nın varil başına 20 dolara kadar indirimi kaldırabileceğini belirtiyor.

Öte yandan en üst Rusya bütçesinin yüzde 40’ı petrol ve doğal gaz gelirinden geliyor. Bütçe açığı verilmemesi için petrol fiyatının 40 doların üzerinde olması öngörülüyor. Üreticilerin maliyeti düşük olsa da vergilerden dolayı Rusya’nın petrol fiyatı yükseliyor, Rusya savaşta kalmak için petrol fiyatını düşürmek, yani vergileri kesmek zorunda kalabilir.