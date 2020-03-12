Avrupa Merkez Bankası'ndan Koronavirüs önlemi: 120 milyar Euro'luk ek varlık alımı yapacak

T24 Haber Merkezi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Koronavirüs salgınının ekonomik şokuna karşı, bankalar için daha fazla tahvil alımı ve krediler içeren ancak faiz indirimi bulunmayan bir teşvik paketi açıkladı.

Piyasalarda ECB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıklanacak karar bekleniyordu. ECB, analistlerin beklentileri doğrultusunda faiz indirimi içermeyen, bankalar için daha fazla tahvil alımı ve krediler bulunan kurul kararını açıkladı.

ECB Para Politikası Kurulu'nun kararları şöyle:

Bankaların acil likidite sağlamaları için ek uzun vadeli krediler sağlanacak

Hedeflenen kredi programında daha uygun şartlar uygulanacak

Özel sektöre yönelik ekstra 120 milyar Euro varlık alımı yapılacak

Bankalara uygulanan stres testleri 2021'e ertelendi

Bu karar, dünyada turizm, iş seyahati ve küresel tedarik zincirlerini bozan Koronavirüs'ün etkileri konusundaki endişeleri yansıtıyor.

Bankanın faiz indirimine gitmemesinde hali hazırda faizlerin eksi seviyesinde olması nedeniyle istenen etkiyi sağlayamayacağı görüşü hakimken likidite desteğinin ise önemli olduğu belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen günlerde Avrupa Birliği (AB) liderlerine, koordineli çalışılmazsa 2008 benzeri bir kriz riskiyle karşı karşıya olduklarını söylemişti.