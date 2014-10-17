Pistorius için 10 yıl hapis istemi

Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen ve kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı sporcu Oscar Pistorius için 10 yıl hapis cezası istendi.

Pretoria North Gauteng Yüksek Mahkemesi'nde görülen Pistorius davasının son duruşmasında Savcı Gerrie Nel, davanın "ciddi bir dava olduğu" gerekçesiyle, sanık atlete asgari 10 yıl ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Pistorius’un avukatı Barry Roux ise, atletin her şeyini kaybettiğini ve psikolojik olarak yıkıldığını; bu nedenle hapis yatmaması gerektiğini savundu. Savcı Nel, atletin sorumsuzca tutumlarının karşılığını alması gerektiğini, aksi takdirde hukuksuzluk olacağını belirterek; en az 10 yıl ceza alması yönünde görüş bildirdi.

Pistorius, geçen ay "dikkatsizlik sonucu meydana gelen adam öldürmekten" suçlu bulunmuştu. Güney Afrika'da "kusurlu cinayet" olarak da nitelenen bu suç, "şüphelinin öldürme niyeti taşımadığı, cinayetin kazaen işlendiği" anlamına geliyor.

Cinayetle suçlanan 27 yaşındaki atlet, 14 Şubat 2013'te "evine zorla giren birileri olduğunu düşünerek tuvaletinin kapısından ateş ettiğini ve o sırada kız arkadaşının orada olduğunu fark edemediğini" ileri sürmüştü.

Pistorious'un cezası, 21 Ekim Salı kesinleşecek.

(AA)