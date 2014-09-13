Pistorius kararına tepki



Mahkeme hakimi Thokozile Masipa, Oscar Pistorius'un "dikkatsizlik sonucu meydana gelen adam öldürme suçundan" cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, "kasıtlı cinayet" suçlamasını dikkate almadı.

Ampute atletin 29 yaşındaki kız arkadaşı Reeva Steenkamp, 14 Şubat 2013 tarihinde Pistorius'un evinde vurularak öldürülmüştü. Pistorius, yatak odasına bir hırsızın girmiş olabileceği şüphesine kapılarak kız arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürmüş ve bilerek sevgilisine ateş açtığı iddiasını reddetmişti.

İddianameye göre Pistorius, Steenkamp’ın bulunduğu banyonun kapısına dört el ateş etti. Kurşunlardan üçü genç kadına isabet ederek ölüme sebebiyet verdi. Savcıya göre kız arkadaşıyla olay öncesinde kavga eden Pistorius, kızgınlığa kapılarak ateş etti. 27 yaşındaki Oscar Pistorius ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. En üst sınırdan ceza alması halinde 25 yıl hapis yatacaktı.

Gazeteler 'Utanç' başlığını attı

Pistorius davasından çıkan karar, Güney Afrika medyasında geniş yankı buldu. Pistorius'un karar sonrası göz yaşları döken bir fotoğrafına yer veren "New Age" gazetesi, "Rahatlama göz yaşları" başlığını attı. "Pretoria News" haberi "Oscar'ın büyük kaçışı" başlığıyla değerlendirdi. "Citizen" gazetesi "Utanç" başlığıyla karara tepkisini ortaya koydu.

Cape Town Barosu'na kayıtlı avukat Lovell Fernandez, "Bu tartışmalı karar halkın büyük tepkisini çekti. Birçok kişi Pistorius ünlü ve zengin olduğu için ağır bir cezadan kurtulduğuna inanıyor" dedi.

Öldürülen Reeva'nın ailesinin tepkisi

Pistorius'un öldürdüğü kız arkadaşı Reeva'nın annesi June Steenkamp, mahkeme kararına tepki gösterdi. June Steenkamp, "Kızım korkunç ve acı dolu bir şekilde öldürüldü. Mahkemenin bunu kaza olarak değerlendirdiğine inanamıyorum" dedi. Reeva'nın babası Barry Steenkamp da hâlâ cinayet gecesine ilişkin bazı ayrıntıların aydınlatılmamış olduğuna dikkat çekti.

Pistorius, mahkeme tarafından hapis cezasının kesinleşeceği 13 Ekim'deki duruşmaya kadar kefaletle serbest bırakıldı.