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Dünya

Ampute atlet Oscar Pistorius kasıtlı cinayetten suçsuz bulundu

Pistorius'un 'kasıtsız adam öldürmekten' suçlu bulunması halinde en fazla 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor

11 Eylül 2014 18:39

Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'un, sevgilisi Reeva Steenkamp'ı "kasıtlı ve önceden planlanmış cinayet" ile öldürmediğine hükmedildi.

Pistorius davasına bakan mahkemenin yargıcı, Steenkamp'in kasıtlı öldürüldüğüne dair yeterince kanıt bulunmadığına kanaat getirdi.

Yargıç Thokozile Masipa, Pistorius'un savunmasındaki "sanık cinayet işleyecek kapasiteye sahip değil" tezinin ise yeterli olmadığını belirtti.

Yargıç Masipa, "Sanığın olay anında doğru ile yanlışı ayırt edebilecek algıya sahip olduğuna ikna oldum" dedi.

Pistorius ise hakim Masipa kararı okurken ağlamaya başladı.

İki takma bacakla Olimpiyat oyunlarında Güney Afrika adına yarışmış olan atlet Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı geçtiğimiz yıl sevgililer gününde öldürmekle suçlanıyordu.

Pistorius, Steenkamp'ın elindeki silahtan çıkan kurşunlarla öldüğünü kabul etse de o sırada eve bir hırsızın girdiğini zannettiğini ve sevgilisi Steenkamp'ı hırsız sanarak silahı ateşlediğini söylüyordu.

 

'Planlayarak öldürmedi'

 

27 yaşındaki Pistorius'un kız arkadaşını planlayarak öldürme suçunu işlediğine kanaat getirilseydi ömürboyu hapis cezasına çarptırılması gündeme gelecekti.

Pistorius'un kasıtlı cinayetten suçlu bulunması durumunda en az 15 yıl hapis cezasına çarptırılması gündemdeydi ancak hakim Masipa, "Sanık tuvalette birisi olduğunu düşünerek silahını dört el ateşledi. Bu sırada tuvalet kapısı kapalıydı. Kapının ardındaki kişinin başka birisi olduğunu düşünen sanık, Reeva Steenkamp'ı öldürdü" dedi.

Hakim kasıtlı ve önceden planlanmış cinayet suçlamalarını reddetse de Pistorius'un hâlâ "kasıtsız adam öldürmekle" suçlandığını da hatırlatarak mahkemeye ara verdi.

Karar duruşması öğleden sonra devam edecek.

Pistorius'un "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunması halinde en fazla 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

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