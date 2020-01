Pilates orgazmı tetikliyor!

Doç. Dr. Güliz Onat*

Orgazmik doğumdan sonra (orgasmic birth) bilim dünyası orgazmın yeni bir şeklinden daha bahseder oldu: Egzersizle tetiklenen orgazm ya da İngilizce adıyla coreorgasm.

İsmini core yani karın kaslarıdan almış çünkü çoğu kişi karın egzersizi yaparken, bu deneyimi yaşamakta. Erkek ve kadınların yüzde 10’u coreorgasmı deneyimlemekte ancak şiddeti her zamankinden daha az ama yine de mutluluk verici. Bisiklet, yoga, koşma, tırmanma, ağırlık kaldırma ve alt karın kaslarının kullanıldığı egzersiz biçimlerinde (pilates gibi) deneyimleniyor.

Bedeni tanımak önemlidir. Özellikle kadınlar gençken cinselliği tam keşfedemez, otuzlu yaşlarından sonra bedenlerini keşfetme yolculukları, orgazmı keşfetmeye dönüşür. Bedenimizi tanımanın en güzel yollarından biri egzersizdir, danstır, cinselliktir. Menapoz sonrası bile kadınlarda egzersizin cinsel fonksiyonları geliştirdiği belirlendi.

Toplumumuzda cinselliğin tabu olması, gençlerimizi cinselliği yanlış kaynaklara itmeye neden olmakta çoğu zaman. Çocuklukta ailelerde cinsel eğitim yok sayılmakta, çocuklar ergen olduklarında doğru bilgi kaynaklarına ulaşamamakta. Çünkü yok. Devlet üniversitesinde akademisyenlik yaptığım yıllarda öğrencilerimize cinsel sağlık/üreme sağlığı dersleri verirdik, onlar şanslı azınlıktı. Şu an bu dersi veren çok nadir üniversite kaldı. O yıllarda gençler için üreme sağlığı merkezleri vardı, sayılı olsa da, ama maalesef tek tek kapandılar. San Diego’da evlilik ve aile terapisti Dr. Karen Gless (Ph.D), insanlar arasında özellikle erkeklerin cinselliği porno izleyerek öğrendiğini belirtiyor ve bunu bir problem olarak niteliyor. Bilgi kaynağının olmaması yanında, cinsel iletişim eksikliğimiz gibi sorunlara hiç girmiyorum bile bu yazıda.

Gelelim bu coreorgasm meselesine. Bloomington Indiana Universitesi’nde Cinsel Sağlığı Geliştirme departmanında görevli Dr. Debby Herbenick (Ph.D), 2015 yılında “The Coregasm Workout: The Revolutionary Method for Better Sex Through Exercise” isimli bir kitap çıkardı. Bu kitap 2011 yılında Dennis Fortenberry ile yayınladığı araştırmasının bir ürünü idi. 536 kadın üzerinde yaptığı bu çalışmada internette doldurulan anket verilerine göre; kadınların en çok karın egzersizi yaparken, tırmanış ve ağırlık kaldırma çalışması yaparken egzersizin orgazmı tetiklediğini buldu. Bazı kadınlar ise orgazm olmasa bile, spining/bisiklet karın egzersizi ve ağırlık kaldırma ile cinsel isteklerinin arttığını belirtti.

Cinsel yaşamı güzelleştirmek için coreorgasm nasıl kullanılabilir?

Bedenini egzersiz sırasında dinleyerek. Hangi egzersiz cinsel uyarılmayı arttırıyor, gözleyerek. Sonrasında bu bilgi cinsel ilişki sıklığını arttırmak için ya da cinsel aktivitede bir öncü olarak kullanılabilir.

Kısacası yaşamın hareket etmek üzerine temellendiği gerçeğinden yola çıkarak, bu egzersizin cinsel yaşama da olumlu katkı yaptığını araştırmalar kanıtladı. Özellikle pilatesin merkezleme prensibi; bir hareketin core kaslarından başlayan enerji ile bedendeki diğer bölgelere yayılması prensibi sayesinde bolca karın kasları çalıştırılır. Core bölgesi Jopseph Pilates’in tarifine göre göğüs kafesinin altından karın bölgesini bir korse gibi çepeçevre saran, çatı kemiğinin içinde olduğu, ağırlık merkezini çevreleyen derin ve yüzeyel kaslar dahil olmak üzere pelvik taban kaslarının da yer aldığı bölgedir.

Pilatesin tüm hareketlerinde, biz eğitmenler olarak özellikle “karın sıkı, kalça sıkı, çişini tut” komutunu sıklıkla bu yüzden kullanırız. Pelvik taban kaslarını çalıştırmak özellikle doğumdan sonra vaginal kasların hızlıca toparlanması sağlar, üstelik idrar kaçıran ve öncesinde cinsel problemi olan kadınlarda evde yaptıkları pelvik taban egzersizinin cinsel fonksiyonlarında iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Her yaştaki kadınlara önerilir, idrar kaçırmayı önlediği araştırmalarda belirlenmiştir, cinsel yaşamı da güzelleştirir. Pelvik taban egzersizlerini, pilates yaptığınız müddetçe zaten doğal olarak yaparsınız.

*Bu yazı Gaia Dergi'den alınmıştır.