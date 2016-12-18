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Yaşam

"Ev işi yapan erkekler daha az seks yapıyor"

Araştırmaya 4 bin 500 Amerikalı çift katıldı

18 Aralık 2016 19:23

Washington Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yapılan araştırmaya göre; temizlik, yemek pişirme, bulaşık yıkama gibi ev işleriyle daha fazla uğraşan evli erkekler, bahçecilik veya ev onarım gibi işler yapan erkeklere göre daha az seks yapıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; 4 bin 500 evli Amerkalı çiftin katıldığı araştırmada erkekler ve kadınların ayda ortalama beş kez seks yaptığı rapor edildi. Kadının ev işlerini yaptığı çiftlerin, çiftlerin 1.6 kat fazla seks yaptığı iddia edildi.

Sonuçları American Sociological Review dergisinde yayınlanan araştırmayı değerlendiren Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, "Çalışan çiftlerde, kadın daha fazla ev işi yapmasını eşinden talep edip bunu sık sık tartışma konusu yapıyorsa, erkekler yatakta soğuklaşabilir" görüşünü savundu.

 

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