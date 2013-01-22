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Yaşam

Picasso'nun ünlü eseri iddiasıyla bir tabloyu 10 milyon dolara satmak istedi, yakalandı

Pablo Picasso'nun ''Harlequin's Family'' adlı eseri olduğu iddia edilen tablo incelenmek üzere Elazığ Arkeoloji ve etnoğrafya Müzesi'ne teslim edildi

22 Ocak 2013 15:47

Elazığ'da, Pablo Picasso'ya ait olduğu öne sürülen bir tablo ele geçirildi.

Malatya'dan Elazığ'a gelen İ.H.T'nin, Pablo Picasso'nun ''Harlequin's Family'' tablosunun elinde olduğunu belirtip satmaya çalıştığı, bu yönde pazarlık yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı takibe aldı.

Malatya'ya doğru dönüşe geçen İ.H.T'nin kullandığı otomobil, Kömürhan Köprüsü mevkisinde jandarma ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada Pablo Picasso'ya ait olduğu öne sürülen ''Harlequin's Family'' adlı tablo ele geçirildi.

Tablo, incelenmek üzere Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'ne teslim edildi. Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlının tablo karşılığında 10 milyon dolar istediği iddia edildi.
 

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