Picasso'yu çeken fotoğraf makinesine rekor fiyat

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun yakın dostu olan David Douglas'ın, Picasso'ya ait yayımladığı yüzlerce resmi çekerken kullandığı 1955 yapımı Leica m3d model fotoğraf makinesi satıldı.



Makine 2,19 milyon dolara satılarak şimdiye kadar dünyada satışı yapılmış en pahalı ticari fotoğraf makinesi unvanını kazandı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Avusturya'daki Westlicht foto galerisinden yapılan açıklamada, Life dergisinin eski fotoğrafçısı 96 yaşındaki Douglas'a ait fotoğraf makinesinden dünyada sadece 4 tane bulunduğu belirtildi.

Westlicht'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yine aynı gün gerçekleşen satışta, altın kaplamalı 1929 yapımı Leica marka fotoğraf makinesi de 1,3 milyon dolardan alıcı bularak, dünyada satışı yapılmış ikinci en pahalı fotoğraf makinesi oldu.