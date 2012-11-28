T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Picasso'yu çeken fotoğraf makinesine rekor fiyat

Dünyada sadece 4 tane bulunan ve Picasso'nun resimlerini çekerken kullanılan fotoğraf makinesini 2,19 dolara satıldı

28 Kasım 2012 15:14

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun yakın dostu olan David Douglas'ın, Picasso'ya ait yayımladığı yüzlerce resmi çekerken kullandığı 1955 yapımı Leica m3d model fotoğraf makinesi satıldı.

Makine 2,19 milyon dolara satılarak şimdiye kadar dünyada satışı yapılmış en pahalı ticari fotoğraf makinesi unvanını kazandı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Avusturya'daki Westlicht foto galerisinden yapılan açıklamada, Life dergisinin eski fotoğrafçısı 96 yaşındaki Douglas'a ait fotoğraf makinesinden dünyada sadece 4 tane bulunduğu belirtildi.

Westlicht'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yine aynı gün gerçekleşen satışta, altın kaplamalı 1929 yapımı Leica marka fotoğraf makinesi de 1,3 milyon dolardan alıcı bularak, dünyada satışı yapılmış ikinci en pahalı fotoğraf makinesi oldu.

ETİKETLER

picassoresimfotoğraf makinesirekor fiyatdavid douglasleica m3davusturyawestlicht

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24