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Kültür-Sanat

Picasso'nun çalıntı tablosu parkta bulundu

Picasso'nun 1975 yılında tamamladığı eserin değerinin, 30-40 bin dolar olduğu tahmin ediliyor

19 Haziran 2012 14:10

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun iki hafta önce çalınan eseri, ABD'nin California eyaletindeki bir parkta çitlere dayanmış olarak bulundu.

"The Oakland Tribune" gazetesi, "Femme au Chignon" (Topuzlu Kadın) adlı karakalem eserin sabah yürüyüş yapan bir kişi tarafından bulunduğunu yazdı.

California'da hapiste bulunan eski Ukrayna Başbakanı Pavlo Lazarenko'ya ait olan eser, iki hafta önce Lazarenko'nun evinde yaklaşık 100 kişinin katılımıyla verilen bir parti sırasında kaybolmuştu.

Picasso'nun 1975 yılında tamamladığı eserin değerinin, 30-40 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna'da 1996-1997 yılları arasında başbakan olarak görev yaparken zimmetine 200 milyon dolar geçirmekle suçlanan Lazarenko, 2006 yılında ABD'de para aklama, dolandırıcılık ve gasptan suçlu bulunmuş ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Lazarenko'nun kasım ayında hapishaneden çıkması bekleniyor.

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