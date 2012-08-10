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Kültür-Sanat

Picasso'nun tablosu sansürlendi!

'Picasso ve Modern İngiliz Sanatı' isimli serginin afişi Edinburgh Havalimanı'nda sansüre uğradı

10 Ağustos 2012 19:30

Picasso'nun tablolarının sergilendiği "Picasso ve Modern İngiliz Sanatı" isimli serginin Edinburgh Havalimanı'nda bulunan afişine sansür uygulandı.

İskoçya Ulusal Modern Sanat Galerisi'nde yer alan serginin afişi, üzerindeki nü resimden dolayı birkaç yolcudan gelen şikayetin ardından sansürlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, üzeri beyaz bir örtüyle kaplanan afişte Picasso'nun 1932 yılında yaptığı "Kırmızı Koltuktaki Çıplak Kadın" isimli eseri kullanılmıştı.

Serginin tanıtım afişine uygulanan bu sansür yolcular tarafından protesto edilince afiş tekrardan eski haline getirildi.

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PicassotablosansürPicasso ve Modern İngiliz SanatıEdinburgh Havalimanı

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