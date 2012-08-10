Picasso'nun tablosu sansürlendi!

Picasso'nun tablolarının sergilendiği "Picasso ve Modern İngiliz Sanatı" isimli serginin Edinburgh Havalimanı'nda bulunan afişine sansür uygulandı.

İskoçya Ulusal Modern Sanat Galerisi'nde yer alan serginin afişi, üzerindeki nü resimden dolayı birkaç yolcudan gelen şikayetin ardından sansürlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, üzeri beyaz bir örtüyle kaplanan afişte Picasso'nun 1932 yılında yaptığı "Kırmızı Koltuktaki Çıplak Kadın" isimli eseri kullanılmıştı.

Serginin tanıtım afişine uygulanan bu sansür yolcular tarafından protesto edilince afiş tekrardan eski haline getirildi.