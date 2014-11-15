Dünyadan 510 milyon kilometre uzaktaki 67P/Çuryumov-Gerasimenko adlı kuyrukluyıldıza Rosetta uydusundan çarşamba günü inmeyi başaran ancak pili giderek azalan uzay modülü Philae'den kötü haber geldi. Son enerjisini de topladığı bulguları Dünya'ya geçmek için kullanan Philae, uyku moduna geçti.

Çamaşır makinesi büyüklüğündeki Philae, Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) fotoğraf ve ses kayıtları gönderse de bir kayanın gölgesinde kalmasından ötürü üzerindeki paneller güneş ışığı alamadığı için pili tükendi.

ESA, üç gün ara vermeden çalışan Philae'nin uyku moduna geçtiğini açıkladı. Philae'nin son enerjisini de topladığı bulguları Dünya'ya geçmek için kullandığı belirtildi.

Philea’nın 2015’in sonuna kadar 4.5 milyar yaşındaki kuyrukluyıldızda kalması hedefleniyordu. Enerji problemi sebebiyle Philae'nin devre dışı kalması halinde dahi, göktaşının yörüngesindeki Rosetta'nın 67P'yi gelecek yılın sonuna kadar takip edeceği açıklanmıştı.

İnsanlığın uzay serüveni açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen uzay araştırmasıyla ilk kez bir kuyrukluyıldızın bu kadar yakından incelenmesi amaçlanıyordu. Dünya'da hayatın oluşumuna dair ipuçları arayacak olan Philae'nin topladığı bilgilerin kuyruklu yıldızların yapısına ilişkin birçok soruya ışık tutması bekleniyordu.

Philae'yi taşıyan Rosetta uzay aracı, Güneş sistemi içindeki milyonlarca kilometre süren 10 yıllık yolculuğu sonrası 6 Ağustos'ta kuyrukluyıldıza ulaşarak, etrafında bir yörüngeye oturmuştu. 1.3 milyar euro'luk proje, 1993 yılında onaylanmıştı.