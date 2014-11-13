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Yaşam
Deutsche Welle

Philea kuyruklu yıldıza indi

Rosetta uydusundan ayrılan Philae adlı modül kuyruklu yıldıza tarihi inişini gerçekleştirdi.

13 Kasım 2014 17:29


Rosetta uydusundan ayrılan Philae modülü bir dizi teknik aksaklıktan sonra kuyruklu yıldıza inişini gerçekleştirdi. Aksaklık Darmstadt’taki Avrupa Uzay Ajansı’nın Uydu Kontrol Merkezi'nde endişeli saatler yaşanmasına neden oldu.

Ancak Ajans inişin ardından Philae ile yeniden bağlantı kurulduğunu duyurdu.

İnişi haberinin gelmesiyle birlikte gergin bekleyiş bir anda gözyaşları, kahkahalar ve kucaklaşmalara dönüştü. Yetkililer, şimdiden çok önemli veriler topladıklarını kaydetti, ellerine fotoğraflar ulaştığını açıkladı.

2 Mart 2004 tarihinde fırlatılan Rosetta adlı uzay aracı, 10 yıllık bir yolculuğun ardından 6 Ağustos'ta hedefi Çuryumov Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızına ulaşmıştı.

Proje kapsamında yapılacak analizlerle, kuyruklu yıldızın kendisi ve güneş sisteminin başlangıcı ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanıyor.

Araştırmacılar ayrıca aminoasitler gibi organik moleküllerin bulunması durumunda yaşamın başlangıcı ile ilgili bulgulara ulaşmayı da umuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RosettaPhilaeDarmstadt Avrupa Uzay Ajansı Uydu Kontrol MerkeziAjansMartAğustosGerasimenko/67PDeutsche Welle Türkçe DW BÖ/BW/HS

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