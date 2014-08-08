Petrol şirketleri Erbil'i terk ediyor

IŞİD saldırıları yüzünden Exxon ve Chevron'un ardından petrol arama ve üretim şirketi Afren de Kürt Bölgesi'ndeki faaliyetlerini askıya alma ve çalışanlarını tahliye kararı aldı. Ancak Afren'in kararı sadece Berdereş bölgesini kapsıyor.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, Londra borsasında da işlem gören petrol arama ve üretim şirketi Afren, Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesi'nde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile peşmerge güçleri arasında çatışmalar sebebiyle Berdereş'teki petrol sahasında bulunan faaliyetlerini askıya aldı.

Afren şirketi, Kürt Bölgesi'nin başkenti Erbil'in 70 km kuzeyinde, IŞİD'in elindeki Musul'un ise 32 kilometre doğusunda bulunan Berdereş'teki zorunlu olmayan tüm personelini de tahliye etme kararı aldı.

Şirketin açıklamasına göre, Afren'in Kürt Bölgesi'nin diğer bölgelerindeki faaliyetleri devam edecek, ancak Afren sahadaki gelişmeleri izlemeye devam edecek.

Şirkete göre, Berdereş'te faaliyetlerin askıya alınması şirket üzerinde çok büyük bir olumsuz etki oluşturmayacak.

Exxon ve Chevron da çalışanlarını tahliye ediyor

IŞİD’in ilerleyişi yönündeki haberler Irak’ta faaliyet gösteren enerji şirketlerinin borsalardaki hisselerini de düşürdü.

Enerji devleri Exxon ve Chevron da, Kuzey Irak’taki petrol bölgelerinde bulunan çalışanlarını tahliye etme kararı aldı.