T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD Şengal'de 3000 kişiyi katletti, 300 çocuk ve yaşlı açlıktan öldü

IŞİD'in Şengal'de 3 bin kişiyi öldürdüğü, 5 bin kişiyi kaçırdığı bildiriliyor. 300 çocuk ve yaşlı da IŞİD'ten kaçarken açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdi

08 Ağustos 2014 17:02

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 3 Ağustos’ta Şengal’i işgal etmesi ardından yaşanan katliamlarda en az 3 bin kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi kaçırıldı, Şengal’den kaçmaya çalışan 300 çocuk ve yaşlı da Sincar dağlarında açlıktan hayatını kaybetti.

Botan Gulan’ın Özgür Gündem’de yer alan haberine göre, IŞİD, 3 Ağustos günü peşmergelerin alandan geçilmesinin ardından Şengal bölgesini işgal etti. Aynı gün Rojova'da Demokratik Birlik Partisi’nin silahlı kanadı YPG güçleri 100 km uzaktaki Rabia’dan Irak’a girerek Şengal’e birlikler gönderdi. Şengal merkezi ve köylerinde özellikle Ezidilere yönelik katliamlar işlenirken, dağlarda insanlar açlık ve susuzluk altında yaşam savaşı veriyor. Ezidilerin tahliyesi için HPG ve YJA Star güçleri tahliye edilmesi için insani koridorlar açtı. Binlerce kişi bu koridorlardan Rojava’ya ulaştırıldı. Ancak dağlardan tahliye edilemeyen en az 300 çocuk ve yaşlının açlık ve susuzluğa dayanamayarak hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor.

Yerel kaynakların tanıklıklarından oluşturulan bilançoya göre 3 bine yakın kişi IŞİD tarafından katledildi, 5 bini aşkın kişi de kaçırıldı. Bunlar arasında çok sayıda kadın ve genç bulunuyor. Akıbetleri bilinmiyor. Bir kısmının Musul’a bağlı Badoş beldesinde tutuldukları belirtiliyor.

Şengal kentinin kuzey ve batısına düşen Til Ezêr, Dilverek, Wardiyê, Siba Şêx Xidir, Trambosî, Kızılkent, Til Xesep, Til Benat, Solak, Eyn Fethî, Sinûnê, Xane Sor, Dugirê, Guhbel, Zorava, Herdan, Gir Şebek, Bihola, Barayê ve diğer bir çok küçük köyünde yaşayanların sayısı 500 bin dolayındaydı. Çetelerin saldırıları sırasında 300 bin dolayında kişi bu köylerden kaçarak dağlara sığındı.

ETİKETLER

ezidiışidırakşengalaçlıkkatliam

İlgili Haberler

'Şengal'de insanlar aç ve susuz, bir katliam var'

Sherbel Hana Mette: IŞİD, Müslümanlığı kabul etmeyenleri idam etti. Merkezi çembere almışlar. Sadece uçak ya da paraşütle gidilebilir

Leyla Zana'dan Şengal ve Rojava için dünya liderlerine mektup

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Şengal ve Rojava’da yaşanan durum ile ilgili dünya liderine mektup gönderdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24