IŞİD Şengal'de 3000 kişiyi katletti, 300 çocuk ve yaşlı açlıktan öldü

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 3 Ağustos’ta Şengal’i işgal etmesi ardından yaşanan katliamlarda en az 3 bin kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi kaçırıldı, Şengal’den kaçmaya çalışan 300 çocuk ve yaşlı da Sincar dağlarında açlıktan hayatını kaybetti.

Botan Gulan’ın Özgür Gündem’de yer alan haberine göre, IŞİD, 3 Ağustos günü peşmergelerin alandan geçilmesinin ardından Şengal bölgesini işgal etti. Aynı gün Rojova'da Demokratik Birlik Partisi’nin silahlı kanadı YPG güçleri 100 km uzaktaki Rabia’dan Irak’a girerek Şengal’e birlikler gönderdi. Şengal merkezi ve köylerinde özellikle Ezidilere yönelik katliamlar işlenirken, dağlarda insanlar açlık ve susuzluk altında yaşam savaşı veriyor. Ezidilerin tahliyesi için HPG ve YJA Star güçleri tahliye edilmesi için insani koridorlar açtı. Binlerce kişi bu koridorlardan Rojava’ya ulaştırıldı. Ancak dağlardan tahliye edilemeyen en az 300 çocuk ve yaşlının açlık ve susuzluğa dayanamayarak hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor.

Yerel kaynakların tanıklıklarından oluşturulan bilançoya göre 3 bine yakın kişi IŞİD tarafından katledildi, 5 bini aşkın kişi de kaçırıldı. Bunlar arasında çok sayıda kadın ve genç bulunuyor. Akıbetleri bilinmiyor. Bir kısmının Musul’a bağlı Badoş beldesinde tutuldukları belirtiliyor.

Şengal kentinin kuzey ve batısına düşen Til Ezêr, Dilverek, Wardiyê, Siba Şêx Xidir, Trambosî, Kızılkent, Til Xesep, Til Benat, Solak, Eyn Fethî, Sinûnê, Xane Sor, Dugirê, Guhbel, Zorava, Herdan, Gir Şebek, Bihola, Barayê ve diğer bir çok küçük köyünde yaşayanların sayısı 500 bin dolayındaydı. Çetelerin saldırıları sırasında 300 bin dolayında kişi bu köylerden kaçarak dağlara sığındı.