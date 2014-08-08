Leyla Zana'dan Şengal ve Rojava için dünya liderlerine mektup

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Şengal ve Rojava’da yaşanan durum ile ilgili aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un da bulunduğu birçok devlet başkanı ve cumhurbaşkanlarına mektup gönderdi.

imctv.com.tr'de yer alan habere göre Zana dünya liderlerine yönelik kaleme aldığı mektubunda, Suriye’de yaşanan istikrarsızlığın Irak’a da sıçradığını ve kaos ortamının Ortadoğu’nun tüm ülkelerde insanlık dramlarına yol açtığını belirtti.

Zana mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Binlerce yıldır birlikte yaşayan Kürt, Türkmen, Arap, Asuri, Keldani, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer halklar bu örgütlerin sınır tanımaz saldırılar sonucu telafisi mümkün olmayan bir felakete sürüklenmişlerdir. Kuşkusuz bu saldırıların nihai hedefi bölge barışı ve bir arada yaşama kültürünü yok etmektir.

Katliamlar yapan IŞİD adlı yobaz ve gerici terör örgütü insani tüm değerleri ayaklar altına alarak, kadim kültürleri ve dini toplulukları imha etmeye çalışmaktadır. Kürtlerin yüz yıllık mücadeleleri sonucunda elde ettikleri kazanımlar bu son saldırılar ile bir kez daha yok edilmek isteniyor.”

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü tarafından kaçırılan kız öğrenciler ile Şengal’da kaçırılıp köleleştirilen Ezidi kadınlar arasında hiç bir fark bulunmadığına dikkat çeken Zana uluslararası kurumların bir an önce harekete geçmeye çağırdı.