'Şengal'de insanlar aç ve susuz, bir katliam var'

3 Ağustos'ta IŞİD'in Irak'ın kuzeybatısında Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı Şengal (Sincar) dağları ve etrafındaki köyleri işgali 4. gününe girdi. IŞİD'in saldırısı ile Ezidiler, Şengal dağlarına kaçtı. Şengal’de yaşananları anlatan Süryani gazeteci Sherbel Hana Mette, "Musul yakınlarındayım. Şengal doğumluyum ama sürekli orada yaşamıyorum. Dağda mahsur kalan arkadaşlarıma telefonla ulaşabiliyordum. Ama bataryaları bitti, artık konuşamıyoruz. Durum çok kötü. Dağlarda kalan insanlara BM uçaklarla yiyecek attı ama bu çok az ve her yere ulaşamamış. İnsanlar aç, susuz. Bir katliam var" dedi.

Şengal, Irak Anayasası'nda yer alan 140. Madde çerçevesinde tartışmalı bölgeler olarak tanımlanan statüsü belirsiz bölgeler arasında. Ağırlıkta Ezidi Kürtler olmak üzere, Şii ve Sünni Arap Müslümanların ve sayıları yüzlerle ifade edilen Süryanilerin iç içe yaşadığı, toplam nüfusu tahmini olarak 30 bin civarında bir ilçe.

Şengal, Suriye sınırındaki Til Koçer Sınır Kapısı'na yaklaşık 100 km uzaklıkta bulunuyor.

3 Ağustos'ta IŞİD'in Irak'ın kuzeybatısında Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı Şengal (Sincar) dağları ve etrafındaki köyleri işgali 4. gününe girdi. IŞİD'in saldırısı ile Ezidiler, Şengal dağlarına kaçtı.

'İnsanlar dağda aç, susuz'

Bianet'e konuşan Şengalli Süryani gazeteci, Bethnahrin (Mezopotamya) Ulusal Konseyi (MUB) üyesi Sherbel Hana Mette, bölgedeki durumu şöyle özetledi:

"Musul yakınlarındayım. Şengal doğumluyum ama sürekli orada yaşamıyorum. Dağda mahsur kalan arkadaşlarıma telefonla ulaşabiliyordum. Ama bataryaları bitti, artık konuşamıyoruz. Durum çok kötü. Dağlarda kalan insanlara BM uçaklarla yiyecek attı ama bu çok az ve her yere ulaşamamış. İnsanlar aç, susuz. Bir katliam var.

‘Müslümanlığı kabul etmeyenler öldürülüyor’

"IŞİD, Müslümanlığı kabul etmeyenleri idam etti. Merkezi çembere almışlar. Sadece uçak ya da paraşütle gidilebilir. Suriye tarafından YPG'liler girebiliyor. YPG ile IŞİD arasındaki çatışmalar devam ediyor. Rabia sınır kapısında yoğun çatışmalar var. Kaçan Ezidi gençlerden savaşmak için dönmek isteyenler var, az bir kısmı da döndü. Ezidiler için silah sorunu var. Dağlarda da direniş var ama çok örgütlü değiller. Aile aile çatışıyorlar diyebiliriz."

Sherbel Hana Mette'ın ailesi, 1915 Ermeni soykırımı esnasında Midyat'ın köyünden Şengal'e göç etmiş. Son 10 yılda Şengal'de göçlerle Süryani nüfusu oldukça azalmış. Ezidi nüfusunun ise Şengal'de 300-400 bine yakın olduğunu belirtti.