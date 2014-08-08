ABD'den IŞİD'e operasyon sinyali



ABD Başkanı Barack Obama hedeflerinin dini azınlıkların korunması ve olası bir soykırımı engellemek olduğunu vurguladı. Irak Şam İslam Devleti Örgütü'nün (IŞİD) tutumunu "barbarca" şeklinde nitelendiren Obama, Irak'a karacı birlik gönderilmeyeceğinin bir kez daha altını çizdi.

Haziran ayında Musul'u ele geçiren IŞİD'in Irak'taki ilerleyişi sürüyor. Başlangıçta Bağdat'a doğru ilerleyen militanlar özellikle Şiileri kıyımdan geçirdiler. Militanlar son dönemde rotalarını daha kuzeye çevirerek burada yaşayan Hristiyan ve Yezidi azınlığa zulüm etmeye başladılar.

Bölgede yaşayan on binlerce Hristiyan ve Yezidi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Obama, Amerikan ordusunun, militanların Erbil'e ilerleyerek burada görev yapan Amerikan ordusu mensuplarını tehdit etmesi halinde harekete geçeceklerini söyledi. ABD Başkanı militanların Sincar dağlarına kaçan Yezidileri takip etmesi halinde de hava saldırısı düzenlenebileceğini kaydetti.

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DW/dpa, BW/AG