IŞİD terörü Erbil'e yaklaşıyor

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Irak’taki ilerleyişi devam ediyor. Hafta sonu Ezidilerin yaşadığı Sincar’ı ele geçiren IŞİD’ın dün Irak’ın en büyük Hıristiyan kasabası Karakuş’u ve Musul barajını ele geçirdiği haberleri geldi.

Kürt taarruzuna rağmen IŞİD, Irak Kürt Yönetimi’nin başkenti Erbil’e 45 km uzaklıkta. Teröristlerin Erbil’e saldıracağı, buradaki ‘hücreleri’ harekete geçireceği endişesi var.

Fevzi Kızılkoyun’un Hürriyet’teki haberine göre, 10 Haziran’da Irak’ın kuzeyindeki Musul’u ele geçiren, halifelik ilan eden Irak Şam İslam Devleti yeni adıyla İslam Devleti’nin Irak’ın kuzeyindeki ilerleyişi, Peşmerge, Suriye’deki Rojava silahlı gücü YPG ve PKK’nın Kandil’den yola çıkan güçlerine ve Irak ordusunun hava saldırılarına rağmen devam ediyor.

Hafta sonu Ezidilerin ağırlıkta olduğu Sincar kasabasını ele geçiren IŞİD, dün Irak’ın en büyük Hristiyan kasabası Karakuş’u ele geçirdi. AP ajansının, ismini güvenlik kaygıları nedeniyle açıklamadığı yerel kaynaklarına göre ayrıca IŞİD bir haftadır devam eden çatışmaların ardından Irak’ın en büyük barajı Musul Barajı’nın kontrolünü de sağladı, Peşmerge güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.

Hazer boşaltılıyor

IŞİD tehdidi nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil de diken üstünde. Yoğun çatışmalar devam ederken Irak Kürdistan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani önceki gece kendisine bağlı kuvvetlerin IŞİD’le savaştığı cephelere gitti.

Erbil şehir merkezine 30 km uzaklıktaki Türkmen, Kürt ve Arap sığınmacıların kaldığı Hazer Çadır Kampı’nda ise 5 bin sığınmacının tahliyesi başladı. Erbil-Duhok yolunun güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. Militanların, Erbil’e ulaşma mesafesinin 45 km’ye düştüğü, örgütün kent içindeki “uyayan hücrelerinin (emir durumunda savaşmaya geçecek gizli militanları)” de harekete geçeceği belirtiliyor. IŞİD tehdidinin yanında şehirde canlı bomba saldırısı olacağı ihbarları üzerine güvenlik kuvvetleri çok sayıda kontrol noktaları oluşturdu.

Daha önce IŞİD’den kaçıp Erbil’e yerleşen aileler şimdi de buradan kaçmak için uçak ve otobüslerde bilet bulmak için kuyruklara girdi. Erbil yakınlarına yerleşen Türkmen aileler üçüncü kez göç etmek zorunda kaldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden bir kaynak ise Hürriyet’e yaşanan paniği şu sözlerle anlattı:

“Burada iki hayat aynı anda yaşanmaya başladı. Bir yanda lüks restoranların dolu olduğunu görüyoruz, ama az ileride kentten kaçmaya hazırlanan insanlar bir benzin istasyonunun önünde 100-150 metre kuyruk oluşturuyor. Bazı Erbilliler ‘Biz Kürt’üz, hiçbir yere kaçmayız’ derken, çevremdekiler de dahil olmak üzere birçoğu Süleymaniye ve Türkiye sınırına (Habur) doğru yola çıktı bile...”

‘Mahmur düştü’ iddiası

Reuters ajansı, görgü tanıklarının IŞİD’in Mahmur ilçesini ele geçirdiğini söylediğini bildirdi. Ancak yerel medyaya konuşan Kürt yetkililer, kontrolün Peşmerge’de olduğunu söyledi.

1990’lı yıllarda Türkiye’den Irak Kürdistanı’na göç eden Kürt kökenli Türkiye vatandaşlarının barındığı, BM gözetimindeki Mahmur Kampı’nda ise IŞİD tehdidine karşı tahliyeler sürüyor. Yaşlı, kadın ve çocuklar kamptan ayrıldılar. PKK’nın çatı yapılanması KCK yönetimi ise Erbil’e ulaşan Mahmurluların, daha güvenli olduğu gerekçesiyle vakit geçirmeksizin, Kandil bölgesine götürülmesi emrini verdi.