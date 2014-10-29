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Dünya

Peşmerge'nin Türkiye geçişinde TSK görev almak istemedi

Türkiye üzerinden Kobanê’ye girecek Peşmerge'nin geçişinde Türk Silahlı Kuvvetleri değil MİT'in ana yüklenici olarak görev alacağı ileri sürüldü

29 Ekim 2014 00:14

Türkiye üzerinden Kobanê’ye geçecek olan Peşmerge’nin, bu geçişinin nasıl olacağına dair önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Peşmerge’nin Türkiye topraklarından geçişinde ana görev MİT’te olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ise hiç ya da en az seviyede devreye girecek.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Peşmerge'nin geçişi önceki gün Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun katılımıyla yapılan “Güvenlik Zirvesi”nde ayrıntılı ele alındı.

Edinilen bilgiye göre asker, Peşmergenin geçişinde “ana yüklenici” olarak görev almak istemediği mesajını verdi. Askerin bu tutumu, “TSK, Peşmerge'nin geçişinde devrede olduğu görüntüsü vermek istemiyor” diye yorumlandı. Bunun üzerine Peşmergenin geçişinde ana görevi MİT’in üstlenmesi uygun bulundu. TSK unsurlarının, Peşmerge’nin sınırda askeri bölgeden geçiş yaparken devreye girebileceği belirtildi.

Yetkililer, havayoluyla gelecek olan Peşmerge'nin Kobanê’ye Suruç’taki Mürşitpınar sınır kapısından geçiş yapacağını söylediler. Bu geçiş nedeniyle ABD’nin dün havadan Mürşitpınar yakınlarındaki IŞİD hedeflerine yönelik en kapsamlı “Halı bombardımanı” şeklinde saldırılar yapıp, IŞİD mevzileri ile militanlarını ateş çemberine alarak imha ettiği bildirildi. Peşmergenin karayoluyla Türkiye üzerinden geçecek silahları arasında tank ve uzun namlulu toplar gibi ağır silahlar olmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

 

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