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Dünya

Kobanê’ye gönderilecek 150 peşmerge Erbil'den yola çıktı

80 peşmergenin Türkiye üzerinden karadan geçeceğini, geri kalan 72 peşmergenin de havadan geçiş yapacağını bildirdi

28 Ekim 2014 16:31

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Kobanê'ye göndereceği peşmerge güçleri Erbil'den yola çıktı.

AFP ajansı da 150 Peşmerge'nin Irak'ın kuzeyindeki üsten ayrıldıklarını bildirdi. Ajans, Kürt bir askeri yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde 80 Peşmerge'nin Türkiye üzerinden karadan geçeceğini, geri kalan 72 Peşmerge gücünün de havadan geçiş yapacağını bildirdi.

Bu bilgi gelmeden kısa bir süre önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Peşmerge'nin Türkiye'den Kobani'ye geçişi konusunda siyasi olarak bir sorun bulunmadığını ve geçişlerin her an olabileceğini söylemişti. Bakan Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer vermişti::

"Şu anda siyasi olarak bir sorun yok. Geçişlerin yapılması konusunda da bir sorun yok. Her an geçişler olabilir. ÖSO'nun Kobani'ye geçmesi konusunda PYD ile ÖSO arasında, kendi aralarında bir mutabakat sağlandı. Bu konuda da bir sıkıntımız yok. Türkiye de bu konuda gereken yardımı yapacaktır."  

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