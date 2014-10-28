Rûdaw: 150 peşmerge Kobanê'ye geçiş yapmak için bugün Türkiye'ye geliyor

Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw internet sitesi, "Peşmerge güçlerinin, bugün IŞİD saldırısı altındaki Rojava’nın Kobani kentine gitmek üzere yola çıktığını" öne sürdü.

Rûdaw’ın edindiği bilgilere göre, 150 kişilik peşmerge birliği, ağır silahlarla donatılmış olacak. Perşmergeler iki gün önce yola çıkmak için hazır hale gelirken, Türkiye ile yaşanan teknik sorunlardan ötürü, gidiş ertelenmişti.

Kobani’ye gidecek olan peşmergelerin Katyuşa roketatarların yanı sıra yeni tip Amerikan yapımı uçaksavarlar ve 120, 150, 155, 57, 81 ve 82’lik topları kullanacağı öğrenildi.

Rûdaw’a konuşan üst düzey bir yetkili, peşmergelerin Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan hareket edeceğini, silahların ise karayoluyla gönderileceğini kaydetti.

Bilindiği üzere, Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin talebi üzerine, Kürdistan Parlamentosu’ndan Kobani’ye peşmerge gönderilmesi için karar çıkarılmıştı.

Kobani’de IŞİD’e karşı savaşacak peşmergelerin sayısı konusunda, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) ve askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) talebi belirleyici etken olmuştu.

Geçtiğimiz hafta, ABD kargo uçağı, Kobani’ye, Kürdistan Bölgesi’ne ait silahlar ile tıbbi malzeme ve gıda malzemesini ulaştırmıştı. Kargonun bazı paketleri, IŞİD’in eline geçmişti.

Askeri uzmanlar, ağır silah eğitimi almış Peşmerge Güçleri’nin bölgeye intikal etmesiyle, güç dengesinin değişebileceğini ifade ediyor.