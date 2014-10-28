T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rûdaw: 150 peşmerge Kobanê'ye geçiş yapmak için bugün Türkiye'ye geliyor

Perşmergeler iki gün önce yola çıkmak için hazır hale gelirken, Türkiye ile yaşanan teknik sorunlardan ötürü, gidiş ertelenmişti

28 Ekim 2014 10:36

Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw internet sitesi, "Peşmerge güçlerinin, bugün IŞİD saldırısı altındaki Rojava’nın Kobani kentine gitmek üzere yola çıktığını" öne sürdü.

Rûdaw’ın edindiği bilgilere göre, 150 kişilik peşmerge birliği, ağır silahlarla donatılmış olacak. Perşmergeler iki gün önce yola çıkmak için hazır hale gelirken, Türkiye ile yaşanan teknik sorunlardan ötürü, gidiş ertelenmişti.

Kobani’ye gidecek olan peşmergelerin Katyuşa roketatarların yanı sıra yeni tip Amerikan yapımı uçaksavarlar ve 120, 150, 155, 57, 81 ve 82’lik topları kullanacağı öğrenildi.

Rûdaw’a konuşan üst düzey bir yetkili, peşmergelerin Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan hareket edeceğini, silahların ise karayoluyla gönderileceğini kaydetti.

Bilindiği üzere, Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin talebi üzerine, Kürdistan Parlamentosu’ndan Kobani’ye peşmerge gönderilmesi için karar çıkarılmıştı.

Kobani’de IŞİD’e karşı savaşacak peşmergelerin sayısı konusunda, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) ve askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) talebi belirleyici etken olmuştu.

Geçtiğimiz hafta, ABD kargo uçağı, Kobani’ye, Kürdistan Bölgesi’ne ait silahlar ile tıbbi malzeme ve gıda malzemesini ulaştırmıştı. Kargonun bazı paketleri, IŞİD’in eline geçmişti.

Askeri uzmanlar, ağır silah eğitimi almış Peşmerge Güçleri’nin bölgeye intikal etmesiyle, güç dengesinin değişebileceğini ifade ediyor.

ETİKETLER

rudawpeşmerge150 peşmergekobanigeçiş yapmak içintükiyegeliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24