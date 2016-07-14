Peşmergenin maaşı ABD'den; Musul'u kurtarmak için imzalanan askeri protokolün içeriğinde neler var?

ABD ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşmasının içeriği belli oldu. IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, ABD ile IKBY arasında imzalanan askeri protokol, Musul operasyonuna Peşmerge’nin katılımı ve IŞİD sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaver, Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u IŞİD’den kurtarma operasyonuna katılacak Peşmerge güçlerinin maaşlarının ABD’nin göndereceği bütçeden karşılanacağını ve IŞİD sonrası peşmergenin Musul kent merkezinde kalmayacağını açıkladı. Ayrıca Yaver, ABD'den ilk etapta savaş masraflarının ödenmesi için 415 milyon dolar verileceğinin belirtirken 50 bin peşmergenin operasyonda görev yapacağını bildirdi.

ABD ve Irak Kürt yönetimi arasında tarihi imza

Hürriyet'te yer alan habere göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, Musul’u IŞİD’den kurtarma operasyonuna katılacak Peşmerge güçlerinin maaşlarının ABD’nin göndereceği bütçeden karşılanacağını, operasyonun ardından da peşmergenin Musul kent merkezinde kalmayacağını açıkladı.

Petrol fiytatlarındaki düşüş

peşmergeyi zor durumda bıraktı

Bağdat ile Erbil arasındaki bütçe sorunu ve bölgenin tek gelir kaynağı olan petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşten dolayı IKBY’nin uzun süredir ekonomik kriz yaşadığını belirten Yaver, peşmerge güçlerinin maaşlarının ödenmesi ve savaş masraflarının karşılanmasında zorluk çektiklerini ifade etti. Bu durumun telafisi için ABD’den yardım talebinde bulunduklarını aktaran Yaver, önceki gün Erbil’de imzalanan askeri protokolün daha çok peşmerge güçlerine mali ve lojistik destek sağlamayı içerdiğini söyledi.

Yaver, protokol uyarınca ABD’den gelecek destek konusunda şu bilgileri verdi:

“Musul’u kurtarma operasyonuna katılacak peşmerge güçlerinin maaşları bu aydan sonra ABD’den gönderilecek bütçeden ödenecek. ABD tarafından ilk etapta maaşların ve diğer savaş masraflarının ödenmesi için 415 milyon dolarlık bir bütçe gönderilecek. Bu sistem üzerinden peşmerge maaşlarının ödenmesine devam edilecek.”

Yaver, IŞİD ile mücadele sona erene kadar ABD’nin yardıma devam edeceğini aktardı.

"50 bin Peşmerge katılacak"

Musul kent merkezine düzenlenecek operasyon hakkında da bilgi veren Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri, harekâta yaklaşık 50 bin kişilik güçle katılacaklarını belirterek şöyle konuştu: “Güçlerimiz, Musul ovasını üç koldan kontrol altına almış durumda. Peşmerge’nin o bölgelerde yaklaşık 40 ila 50 bine yakın gücü var. Kent merkezinin nasıl geri alınacağına dair henüz bir plan ortada yok, ancak güçlerimiz konuşlandıkları bölgelerden müdahalede bulunacak. Yani batı, kuzey ve doğu yakasından kentin merkezine girecekler. Orada ne kadar ilerleyeceğimize ise Irak merkezi hükümetiyle yapılacak toplantı ve görüşmelerden sonra karar verilecek.”

" Musul’da kalmayacağız"

Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, Peşmerge güçlerinin Musul kent merkezine girmesinden yana olmadıklarını vurgularken, “Bizim tercihimiz, operasyona katılıp kent merkezinin girişine kadar ilerlemektir. Ancak, sürecin gerekliliğinden dolayı Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçleriyle kent merkezine girsek dahi IŞİD’den kurtarıldıktan sonra alınan yerleri oradaki polis ve asayiş güçlerine teslim edip eski noktalarımıza döneceğiz. Peşmerge, (Musul) kent merkezinde kalmayacaktır” ifadelerini kullandı. İstihbarat raporlarına göre IŞİD’in saldırı taktiğini değiştirmeye başladığını dile getiren Yaver, “Militanlar gizlenmek için yeraltı örgütlenmesine gidiyor. Cephe savaşından partizan mücadelesine doğru bir kayma var. Musul’un kent merkezinde cephe savaşı olmayacağı için bombalı araçlar veya intihar saldırılarıyla yoğun eylem yapılacak. Taktiklerinin değiştiğinin en iyi kanıtı Bağdat’ta art arda meydana gelen patlamalardır” diye konuştu.

İmza törenine Barzani de katıldı

IŞİD, Haziran 2014’ten bu yana Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u elinde tutuyor. Musul operasyonu Irak ordusu ve Peşmerge birliklerinin yanı sıra Haşdi Vatani (gönüllü Sünni güçler) unsurları ve Haşdi Şabi’ye bağlı aşiret güçlerinin katılması bekleniyor.Türkiye’nin de kuzeyde Başika’da Haşdi Vatani’yi eğitmek üzere askeri birliği bulunuyor. ABD ile IKBY arasında Musul’un kurtarılmasına ilişkin kapsamlı iş birliğini öngören askeri protokol önceki gün Erbil’de imzalanmıştı. Protokolünü ABD adına Savunma Bakanı Yardımcısı Elissa Slotkin ve IKBY adına ise Savunma Bakanı Kerim Sincari imzalamıştı. Törene IKBY Başkanı Mesut Barzani de katılmıştı.