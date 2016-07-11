ABD Musul harekatı için Irak'a ilave asker gönderecek

Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Washington'un Musul harekatına destek vermek için Irak'a 560 ilave asker göndereceğini söyledi.

Irak'ta yaklaşık 3 bin Irak askeri bulunuyor. Bu askerlerin yaklaşık 200'ü cephede IŞİD'e karşı çatışan Iraklı birliklere danışmanlık yapıyor.

Irak'ın en büyük ikinci kenti olan Musul, Haziran 2014'ten bu yana IŞİD'in elinde bulunuyor.

Bağdat'ta temaslarda bulunan Ashton Carter, Irak hükümetiyle ve askeri yetkililerle Musul harekatını görüşmeye başladıklarını ifade etti ve "Musul'un çevresinin sarılıp geri alınmasını görüşüyoruz. Elbette bu bir süreç alacak. Sonrasındaysa yeniden yapılanma ve inşa süreci olacak" diye konuştu.

Carter ayrıca IŞİD'den geri alınan stratejik öneme sahip Kayyara hava üssünün koalisyona bağlı birlikler ve ABD tarafından kullanılacağını da söyledi.

Irak hükümetine bağlı birlikler, Musul'un yaklaşık 60 km güneyinde bulunan üssün, ABD'nin hava desteğiyle cumartesi günü IŞİD'den geri alındığını duyurmuştu.

Carter, "Kayyara'nın ele geçirilmesinin devamı gelecek. Amaç, ABD'nin lojistik desteğinin konuşlanması için orada lojistik bir merkez kurmak" dedi.