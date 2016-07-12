ABD ve Irak Kürt yönetimi arasında tarihi imza

ABD ilk kez Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile askeri işbirliği protokülü imzaladı. IŞİD'e karşı savaş bitene dek uygulanması beklenen protokole göre ABD, Peşmerge güçlerine askeri ve maddi destek verecek.

ABD ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında ilk kez imzalanan askeri işbirliği protokülü imza töreni, Bölge Başkanı Mesut Barzani'nin karargahının bulunduğu Erbil'in Selahattin ilçesinde yapıldı.



DHA'nın haberine göre; askeri işbirliği protokülünü ABD adına ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Elissa Slotkin ve Bölgesel Kürt yönetimi adına ise Savunma Bakanı Kerim Sincari imzaladı.



Mesut Barzani'nin de hazır bulunduğu törende imzalanan işbirliği protokolüne göre ABD, Peşmerge güçlerine IŞİD'e karşı savaş bitene dek askeri ve maddi destek verecek.

Dün Bağdat'ı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'in akşam saatlarinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi telefon ile aradığı ve görüşmede ABD'nin Musul operasyonu için 560 ilave asker daha göndereceğinin kararlaştırıldığı belirtildi.