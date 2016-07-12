ABD'den Musul'a 560 askerlik takviye

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Irak ordusunun Musul harekatına destek amacıyla 560
askerlik takviye güç gönderileceğini açıkladı. Böylece Irak'taki Amerikan askeri personelinin sayısı 4
bin 600'ün üstüne çıkmış olacak.
Carter, Irak Başbakanı ve Savunma Bakanı ile görüşmelerinin ardından Bağdat Havaalanı'nda
yaptığı açıklamada, görevlendirilecek ek Amerikan askerleriyle, terör örgütü IŞİD ile çatışmaların kilit
önem taşıyan bir noktasında Irak birliklerine önemli bir destek sunulmuş olacağını söyledi.
Pentagon: Kayyara sıçrama tahtası olacak
Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada da takviye Amerikan askerlerinin Kayyara
hava üssü yakınında altyapı ve lojistik destek de sağlayacağı kaydedildi. Pentagon açıklamasında
Kayyara hava üssünün Musul'a ilerleyen Iraklı birlikler için 'hayati önemde bir sıçrama tahtası'
olacağı belirtildi.
Irak Başbakanı Haydar El İbadi, cumartesi günü yaptığı açıklamada Irak birliklerinin
Musul'un yaklaşık
60 kilometre güneyindeki Kayyara hava üssünü IŞİD'den geri aldığını açıklamıştı.
Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, 2014 Haziran ayından beri IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.