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Dünya

Irak Başbakanı: Felluce IŞİD'den temizlendi, sıra Musul'da

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Felluce'nin vatan kucağına geri döndüğünü söyledi

18 Haziran 2016 01:15

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak güçlerinin Enbar vilayetine bağlı Felluce'nin merkezinde kontrolü sağladığını, sonraki hedeflerinin Musul'u geri almak olacağını söyledi.

İbadi, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Irak güçlerinin Felluce'nin merkezinde kontrolü sağladığını ve orada DAEŞ'in elinde bulunan bazı noktaların da önümüzdeki saatlerde geri alınacağını ifade etti.

 

İbadi IŞİD'e seslendi: Size Irak'ta yer yok

 

"Felluce vatanımızın kucağına geri döndü" diyen İbadi, "Hedefimiz Felluce halkının kutsalını muhafaza etmek. Felluce'deki sivillerin güvenliğinin sağlanması, onlara destek sunulması, özel ve kamu mallarının korunması için tüm devlet birimlerine talimat verdim" ifadelerini kullandı. 

İbadi, IŞİD'e seslenerek, "Size Irak'ta yer yok. İşlediğiniz her suçtan dolayı cezalandırılacaksınız. Iraklılar size karşı birlik içerisindedir. IŞİD'in en son üyesini topraklarımızdan çıkarmak için sonraki hedefimiz ise Musul olacak" diye konuştu. 

Irak güçlerinin, Felluce'deki kaymakamlık, polis, istihbarat ve ilçe meclisi ile hastane binasını IŞİD'den geri aldığı belirtilmişti. 

Irak ordusu, polis teşkilatına bağlı unsurlar, Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi ile Sünni aşiret güçleri, IŞİD'in kontrolünde bulunan Felluce'yi geri almak amacıyla 23 Mayıs'ta ortak operasyon başlatmıştı. 

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