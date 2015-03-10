Peşmerge, Kerkük çevresindeki 10'dan fazla köyü IŞİD'den temizledi

Peşmerge güçleri bu sabah Kerkük çevresindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) mevzilerine saldırı başlatmıştı. Kerkük Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamada, 100 kadar IŞİD militanının öldürüldüğü, Kerkük çevresindeki 10'dan fazla köyün de IŞİD'den geri alındığı belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan General Ömer Salih Hasan, peşmergenin saldırısının devam ettiğini belirtti.

Hasan, IŞİD'den güçlü bir direniş görmediklerini de belirtti.

Kürt yetkililer, operasyona ABD öncülüğündeki koalisyonun da hava saldırılarıyla destek verdiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin yayımladığı Reuters haber ajansının aktardığı haber göre, Kerkük Valisi Necmettin Kerim cepheden yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada saldırının amacının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarını petrol zengini Kerkük'ten uzaklaştırmak olduğunu ifade etti.

Peşmerge güçleri, Kerkük'ü Ağustos ayında IŞİD'den geri almış, ancak IŞİD Ocak ayında kente yönelik yeni saldırılar yapmıştı.

IŞİD aynı zamanda Kerkük'ün güneyindeki Tikrit'in kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.

Irak ordusu ve Şii milis gruplar, Tikrit'e bağlı Selahattin vilayetinin geri alınması için IŞİD'le mücadele ediyor.

'IŞİD Kerkük'te 20 kişiyi öldürdü'

Diğer yandan, AFP haber ajansının bir istihbarat görevlisi ve iki bölge yetkilisine dayandırdığı habere göre IŞİD, Kerkük'te örgüte karşı savaşmak için Şii güçlerin ağırlıkta olduğu Halk Hareketi birliklerine katılmak isteyen 20 kişiyi öldürdü.

AFP, IŞİD'in öldürdüğüne dair yetkililerin verdiği bilgilerin bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilemediğini belirtiyor ve sosyal medyada olayla ilgili olduğu ifade edilen fotoğrafların paylaşıldığına dikkat çekiyor.

ABD: Hava saldırılarında dikkatliyiz

Irak'ı ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, koalisyonun IŞİD mevzilerine yönelik hava saldırılarında sivil kayıp verilmemesi için olabildiğince dikkatli davrandıklarını belirtti.

Dempsey, Irak Savunma Bakanı Halit el Ubeydi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ubeydi de Irak hükümetinin IŞİD'e yönelik operasyonlar için İran'dan yardım istemek ve almak konusunda bir rahatsızlığı olmadığını belirtti.