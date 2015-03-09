Telabyad'da IŞİD'in akaryakıt tesisi havadan vuruldu

ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait jetler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Telabyad kentindeki IŞİD'e ait akaryakıt üretim tesisini havadan vurdu. Bombardımanın ardından tesis alevler içerisinde kalırken, sınır hattına yakın bazı evlerin camları kırıldı, Akçakale'de panik yaşandı.

ABD öncülüğündeki koalisyona ait jetler, akşam saatlerinde Akçakale'nin karşısında bulunan Rakka'ya bağlı Telabyad'da IŞİD'e ait akaryakıt üretim tesisini 2 noktadan bombaladı. Türkiye sınırına yakın mesafedeki akaryakıt üretim tesisi, bombardımanın ardından alevler içerisinde kaldı. Hürriyet’te yer alan habere göre, gürültüyle gerçekleşen bombardımanın ardından oluşan alev topu Akçakale'den de görüldü.

Akçakale'de sınır hattına yakın bazı evlerin camlarının kırıldığı ve paniğe neden olan bombardımanın ardından bazı vatandaşlar evlerini terk edip sınırdan uzak bölgelerde bulunan yakınlarının yanına sığındı. Güvenlik güçleri ise sınır hattındaki güvenlik önlemlerini arttırdı.