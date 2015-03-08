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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD’e bağlılık ilanı

Nijerya’da binlerce kişinin ölümüne yol açan terör örgütü Boko Haram, IŞİD’e bağlılığını bildirdi.

08 Mart 2015 13:26


Terör örgütü Boko Haram'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, örgtütün lideri Ebu Bekir Şekau, Irak ve Suriye'de faal olan terör örgütü IŞİD'e bağlılıklarını ilan etti.

Yayınlanan videoda, “Halifeliğe bağlılığımızı bildiriyoruz… İyi ve kötü zamanlarda onları dinleyip dediklerine uyacağız“ ifadeleri kullanıldı.

Boko Haram, 2009 yılındaki askeri operasyonların başlatılmasından bu yana Nijerya'nın kuzeydoğusunda pek çok köyü ele geçirdi. Şu anda Belçika büyüklüğünde bir alanı kontrol ediyor.

Cumartesi günü Nijerya'nın Maiduguri kentinde yine bombalı saldırılar düzenlenmiş ve 58 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının bu yıl içinde Boko Haram tarafından kente düzenlenen en ağır saldırı olduğu kaydediliyor.

6 yıllık ayaklanma boyunca teröristler 13 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı. 1,5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Örgüt, Chibok kentindeki kız öğrenciler de dahil yüzlerce kişiyi de kaçırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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