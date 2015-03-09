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Dünya

IŞİD'den kaçmak isteyen militanlar öldürüldü

Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki El Bab kasabasında çıkan çatışmada, Türkiye'ye kaçmak isteyen IŞİD militanlarının öldürüldü açıklandı

09 Mart 2015 23:48

IŞİD, Türkiye'ye kaçmaya çalışan üyelerinden beşini öldürdü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'ye kaçmak isteyen IŞİD mensuplarıyla, onları engellemeye çalışan teröristler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki El Bab kasabası yakınlarında gerçekleştiği belirtilen çatışmada, kaçmaya çalışan beş kişinin öldüğü belirtildi. Çatışmada, Türkiye'ye kaçmak isteyenleri durdurmaya çalışan teröristlerin de dört kayıp verdiği ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'ye kaçmak isteyenler arasında dokuz Avrupalı ve bir Tunuslu olduğunu belirtti ancak ölen beş kişinin uyruğunu açıklamadı.

 

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