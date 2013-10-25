Peru'da bin yıldan yaşlı bir mumya bulundu

Perulu arkeologlar başkent Lima'nın bir banliyösünde, Wari kültüründen kalma bir dini komplekste yapılan kazıda, bin küsur yaşında, biri çocuk diğeri yetişkin iki mumya buldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, arkeologlar çocuğun tanrılara bir kurban olduğuna ve yetişkinin ölümünden sonra canlı canlı gömülmüş olduğuna inanıyor. Araştırmacılar ayrıca, aralarında kavanozlar içinde kedi tasarımları ve kobay kalıntıları da dahil olmak üzere diğer adaklar da buldu.

Mumyalar çömelmiş halde ve giysileri içinde halatlarla sarılmış bulundu.

Wari kültürü

Bu, Huaca Pucllana bölgesinde ortaya çıkarılan 70'den fazla mezar arasında üçüncü eksiksiz buluntu.

Miraflores mahallesinde bulunan piramit benzeri bir tapınak olan bu komkleks, MS 100 ve 600 yılları arasında Kolomb öncesi Wari kültürü tarafından inşa edilmiş.

2010 yılında, arkeologlar dört çocuklu bir kadının kalıntılarını buldu. 2008 yılında da bir genç kızın kalıntılarını.

Boyu 20 metreyi aşan tapınak 22.5 hektar alan üzerinde inşa edilmiş. Şimdiye kadar da sadece yüzde 40'ı kazılabildi.

Wari kültürü kuzey Peru'nun kıyı alanda MS 500 ila 1.000 arasında gelişti. Bir yazılı kayıt bırakmadıkları için onlar hakkında çok az şey bilinmekte.