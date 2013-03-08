Hugo Chavez, Lenin ve Mao gibi mumyalanacak

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Venezuela hükümeti, Chavez'in naaşının Lenin ve Mao gibi mumyalanarak sergileneceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü yaşamını yitiren Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i bugün miliyonlar uğurluyor. Başkent Caracas'taki cenaze törenine Latin Amerika ülkesi liderleri, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad katılıyor. Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil edecek.

Chavez'in cenaza töreni öncesi Venezuela hükümeti tarihi bir karar aldı. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, kanser hastalığına yenik düşen Chavez'i "ölümsüzleştirmek" için mumyalanarak, cam bir tabutta sergileneceği açıklandı.

'Sonsuza kadar onunla olacağım'

Devlet televizyonunda konuşan Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, "Kumandanımız Chavez'in naaşı, cenaz töreninin ardından mumyalanacak ve Devrim Müzesi'ne konulacak. Böylelikle insanlar sonsuza kadar onunla birlikte olabilecek" dedi.

50 lider katılacak

Birçok ülke devlet başkanının katılacağı cenaze töreni yerel saatle 11.00'de başlayacak. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Maduro, 50 ülke devlet başkanı ve başbakanının bugünkü cenaze törenine katılmak için başkent Caracas'a geldiğini açıkladı.

Bugünkü cenaze töreninin ardından Chavez'in naaşı askeri akademide 7 gün boyunca sergilenecek. Amaç Venezuela halkının liderleriyle vedalaşmasını sağlamak.

15 ülke yas ilan etti

Venezuela Dışişleri Bakanı Elias Jaua bugünkü cenaza töreninde milyonlarca insanın olacağını açıkladı. Jaua, 15 ülkenin resmi olarak yas ilan ettiğini açıkladı. Resmi olarak yas ilan eden ülkeler arasında Çin, Arjantin, Belarus, İran, Küba ve Nijerya da bulunuyor.