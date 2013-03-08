T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hugo Chavez, Lenin ve Mao gibi mumyalanacak

Venezuela lideri Hugo Chavez'in cenaze töreni bugün... Başkent Caracas'taki törene 33 ülkeden devlet ve hükümet yetkilisi katılacak

08 Mart 2013 13:15

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Venezuela hükümeti, Chavez'in naaşının Lenin ve Mao gibi mumyalanarak sergileneceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü yaşamını yitiren Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i bugün miliyonlar uğurluyor. Başkent Caracas'taki cenaze törenine Latin Amerika ülkesi liderleri, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad katılıyor. Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil edecek.

Chavez'in cenaza töreni öncesi Venezuela hükümeti tarihi bir karar aldı. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, kanser hastalığına yenik düşen Chavez'i "ölümsüzleştirmek" için mumyalanarak, cam bir tabutta sergileneceği açıklandı.

 

'Sonsuza kadar onunla olacağım'

 

Devlet televizyonunda konuşan Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, "Kumandanımız Chavez'in naaşı, cenaz töreninin ardından mumyalanacak ve Devrim Müzesi'ne konulacak. Böylelikle insanlar sonsuza kadar onunla birlikte olabilecek" dedi.

 

50 lider katılacak

 

Birçok ülke devlet başkanının katılacağı cenaze töreni yerel saatle 11.00'de başlayacak. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Maduro, 50 ülke devlet başkanı ve başbakanının bugünkü cenaze törenine katılmak için başkent Caracas'a geldiğini açıkladı.

Bugünkü cenaze töreninin ardından Chavez'in naaşı askeri akademide 7 gün boyunca sergilenecek. Amaç Venezuela halkının liderleriyle vedalaşmasını sağlamak.

 

15 ülke yas ilan etti

 

Venezuela Dışişleri Bakanı Elias Jaua bugünkü cenaza töreninde milyonlarca insanın olacağını açıkladı. Jaua, 15 ülkenin resmi olarak yas ilan ettiğini açıkladı. Resmi olarak yas ilan eden ülkeler arasında Çin, Arjantin, Belarus, İran, Küba ve Nijerya da bulunuyor.

 

ETİKETLER

leninchavezmaotörencenaze

İlgili Haberler

Hugo Chavez yaşamını yitirdi

Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez yaşamını yitirdi. Chavez bir süredir kanser tedavisi görüyordu

Chavez'in ölümü destekçilerini yasa boğdu

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hugo Chavez içi ülkede 3 günlük yas ilan edildi

Chavez'in ölümü öncesinde ABD büyükelçiliğinde casusluk ihracı

Chavez'in ölümünün 2 saat öncesinde Venezüella'nın ABD büyükelçisinden iki kişinin sınır dışı edilmelerine karar verildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24