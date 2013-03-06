Chavez'in ölümü destekçilerini yasa boğdu

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ölümü dünyayı yasa boğdu.

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in ölümü, başta Latin Ameirka olmak üzere tüm dünyada büyük üzüntü yarattı. Küba hükümetinden yapılan açıklamada, Venezuela'ya başsağlığı dilendi ve Küba devriminin önderlerinden eski lider Fidel Castro'nun Chavez'i “gerçek oğlu” gibi gördüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Chavez'in ölümünden sonra Küba'da 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

Kolombiya da Chavez'in ölümünden derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, Chavez'in Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile barış sürecine büyük destekte bulunduğunu belirtti.

Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ise “Latin Amerika'daki sevgili dostumuzun kaybı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldık” dedi.

Correa, “Dünyanın cesaret, aşk ve kahramanlıkla dolu bu olağanüstü insana minnettar olacağına şüphe yok” ifadesini kullandı.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Chavez'in ölümü, Latin Amerika için yeri doldurulamaz bir kayıp olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Ekvador'un Chavez'in ölümünü, kendi kaybı olarak gördüğü belirtilerek, dost Venezuela halkına gelecekte başarılar dilendi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, “kardeşi Chavez'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu” belirterek, Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı.

Birkaç saat içinde Venezuela'ya gideceğini belirten Morales, sadece Venezuela halkının değil, Latin Amerika halkının da özgürleşme sürecinin devam etmesi çağrısında bulundu.

Nikaragua hükümeti, “Hugo Chavez gibi müthiş ve olağanüstü kişilerin asla ölmediğini” belirtti.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, başkent Managua'daki Devrim Meydanı'nda anma töreni düzenleyeceğini ifade etti.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ise Chavez'in Latin Amerika'nın bütünleşmesine derinden bağlı bir lider olduğunu bildirdi.

Pinera, “anlaşmazlıklar olsa da Chavez'in fikirleri için mücadele etme konusundaki gücünü ve kararlılığını her zaman takdir ettiğini” ifade etti.

Chavez'in ailesine ve Venezuela halkına başsağlığı dileyen Pinera, Venezuela Devlet Başkanı'nın Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu'nun kurulmasında oynadığı rolü hatırlattı.

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff de “Brezilya'nın dostunun kaybından büyük üzüntü duyduğunu” ifade etti.

Rousseff, Chavez ile tamamen hemfikir olmasalar da Chavez'in yerinin dolduramayacağını belirtti.

Haiti Dışişleri Bakanı Pierre-Richard Casimir, Chavez'in ölümünün Venezuela, bölge ve özellikle Haiti için büyük kayıp olduğunu vurguladı.

Casimir, Haiti ve Venezuela ilişkilerinin kalitesine değindi.

Haiti Devlet Başkanı Michel Martelly de ülkesi adına Venezuela halkına başsağlığı diledi.

Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala, “kardeş Venezuela halkına” ve Chavez'in ailesine başsağlığı diledi.

Humala, “Bolivar, Güney Amerika ve Latin Amerika dayanışmasına” değinerek, Venezuela halkına bundan sonraki sürecin barışçı ve demokratik şekilde geçmesi çağrısında bulundu.