Hugo Chavez yaşamını yitirdi

Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez hayatını kaybetti. Chavez'in ölüm haberinden birkaç saat önce Caracas hükümeti, ABD Büyükelçiliği'nde görevli iki askeri ataşenin Venezuella ordusu hakkında casusluk yaptıkları iddiasıyla sınır dışı edilmelerine karar verdi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 58 yaşındaki Venezüella liderinin ölüm haberini, yardımcısı Nicolas Maduro açıkladı.



Chavez, leğen kemiği bölgesinden üst üste kanser ameliyatları geçirdiği Küba'dan geçtiğimiz hafta Venezüella'ya dönmüştü. Bu gelişme, "Chavez son nefesini kendi topraklarında vermek için ülkesine döndü" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

'ABD'li diplomatlar sınır dışı edildi'

Venezeulla Devlet Başkan Yardımcısı Maduro, Chavez'in ölümünden dış mihrakları sorumlu tuttu.

Maduro, Chavez'in hastalığının arkasında 'Venezuella'nın ezeli düşmanlarının' çevirdiği gizli saklı işler olduğunu iddia etti.

Chavez'in ölüm haberinden birkaç saat önce Caracas hükümeti, ABD Büyükelçiliği'nde görevli iki askeri ataşenin Venezüella ordusu hakkında casusluk yaptıkları iddiasıyla sınır dışı edilmelerine karar verdi.

'Chavez ABD'yi suçlamıştı'

Venezuella Devlet Başkanı Chavez, tedavi gördüğü dönemde yaptığı bir açıklamada, Güney Amerikalı liderlerin son dönemde peş peşe kansere yakalanmasına ilişkin ilginç bir iddia ortaya atmıştı.



Bu durumu "son derece garip" bulduğunu belirten Chavez, ABD'nin "kanseri yaymak için yeni bir teknoloji geliştirmiş olabileceğini" öne sürmüştü. ABD ise Venezüella liderin

'Hugo Chavez kimdir?'

28 Temmuz 1954 yılında doğan Hugo Rafael Chavez, Venezuelalı politikacı ve 1999'dan bu yana ülkenin devlet başkanıdır. 2007 yılında Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) lideri olan Chávez, 1997'de kuruluşundan itibaren Beşinci Cumhuriyet Hareketi'nin liderliğini yapmıştır. Politik ideolojisi "21. Yüzyıl için Sosyalizm" ve Bolivarcılık'tır. Ülkede Bolivarcı Devrimin sosyalist reformların uygulanmasına odaklanmıştır.



Bir işçi sınıfı ailenin çocuğu olarak doğan Chávez, kariyerine subay olarak başladı. Ülkenin politik sistemini eleştiren Chávez, 1980'lerin başlarında gizlice Bolivarcı Devrimci Hareket-200 (MBR-200) kurdu. 1992 yılında Başkan Carlos Andrés Pérez hükümetine karşı başarısız bir darbe girişimine liderlik yaptı. 2 yıllık hapis sürecinden sonra Beşinci Cumhuriyet Hareketi kuruldu ve 1998 yılında Venezüella devlet başkanı seçildi. Ardından Venezüella devlet yapısını ve bazı marjinal grupların haklarını değiştirdiği yeni bir anayasa tanıttı ve 2000 yılında yeniden seçildi. Yaptığı ikinci başkanlık dönemi Bolivarcılık misyonlarını izleyen bir sistemi tanıtan Chávez, komünal konseyler ve işçilerce yönetilen kooperatifler kurarak bir dizi toprak reformunu hayata geçirerek, çeşitli kilit sanayileri kamulaştırdı.



Muhalif darbeyle baştan indirilmiş, ancak 2 gün (48 saat içinde) Barriosta (İspanyolca konuşulan ülkelerde kırsal alana verilen isim) yaşayan halkın darbecilere karşı yaptığı protestolarla tekrar iktidara gelmeyi başarmıştır.

4 Aralık 2006 tarihinde Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2012'ye kadar devlet başkanı olmaya hak kazanmıştır.



Ekim 2012 seçimlerinde Venezuela lideri Hugo Chavez, oyların yüzde 54'ünü alarak muhalefet lideri Henrique Capriles'i geride bırakarak dördüncü kez Devlet Başkanı seçildi.



Washington yönetiminin düşman olarak gördüğü Küba, Kuzey Kore, İran, Belarus, Suriye gibi ülkelerle sıkı bağlar kurmuş ve ABD karşıtlığını her fırsatta dile getirmiştir. Chavez, Amerikan aleyhtarlığını 2006 yılının Ağustos ayında yaptığı İran gezisi ile göstermiştir. Son olarak da BM konuşmasında "Şeytan dün buradaydı" sözleri ile Bush'u bir şeytan olarak tanımlamış ve dünya çapında büyük ilgi toplayan bir konuşmaya imza atmıştır.



2011 yılında Pelvis bölgesinde görülen lezyonlar nedeniyle Küba'da ameliyat olan Chavez'in sağlık durumu, 2012 yılında kanserin nüksetmesi nedeniyle tekrardan kötüleşmiş, bu nedenle anayasal zorunluluk gereği katılmak zorunda olduğu yemin törenine katılamamıştır.