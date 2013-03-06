Chavez'in ölümü öncesinde ABD büyükelçiliğinde casusluk ihracı

Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ölümünden iki saat önce ABD Büyükelçiliği'nde görevli iki askeri ataşenin Venezüella ordusu hakkında casusluk yaptıkları iddiasıyla sınır dışı edilmelerine karar verdiği ortaya çıktı. Chavez'in yardımcısı Nicolas Maduro, Chavez'in ölümünden ABD'yi sorumlu tuttu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 58 yaşındaki Venezüella liderinin ölüm haberini, yardımcısı Maduro açıkladı. Venezüella Dışişleri Bakanı Elias Jaua, Chavez'in ölümünün ardından Maduro'nun geçici devlet başkanı olduğunu ve seçimlerin 30 gün içinde yapılacağını belirtti. Ülkede yedi günlük ulusal yas ilan edildi.

Chavez'in cenazesinin başkent Caracas'taki Askeri Akademi'nin salonunda bekletileceği belirtildi. Chavez'in nereye defnedileceği konusunda ise açıklama yapılmadı.

Havai fişek iddiası

BBC muhabiri Irene Caselli'nin Venezüella'dan geçtiği haberlere göre, Caracas'taki bazı Chavez karşıtları dün akşam saatlerinde kutlamalara başladı.



Caselli'nin iddiasına göre, kentteki bazı Venezüellalılar Chavez'in ölümünü havai fişeklerle kutladı. Buna karşın Caracas'ın büyük bölümünde matem havası hakim. Chavez'in tedavi gördüğü hastaneye giden çok sayıda Venezüellalı gözyaşlarına boğulurken, birçoğu da liderlerinin arkasından dua etti.

ABD'li diplomatlar

Venezeülla Devlet Başkan Yardımcısı Maduro, Chavez'in ölümden dış mihrakları sorumlu tuttu. Maduro, Chavez'in hastalığının arkasında "Venezüella'nın ezeli düşmanlarının" çevirdiği gizli saklı işler olduğunu iddia etti.

Chavez'in ölüm haberinden birkaç saat önce Caracas hükümeti, ABD Büyükelçiliği'nde görevli iki askeri ataşenin Venezüella ordusu hakkında casusluk yaptıkları iddiasıyla sınır dışı edilmelerine karar verdi.

Venezüella Devlet Başkanı Chavez, tedavi gördüğü dönemde yaptığı bir açıklamada, Güney Amerikalı liderlerin son dönemde peş peşe kansere yakalanmasına ilişkin ilginç bir iddia ortaya atmıştı.



Bu durumu "son derece garip" bulduğunu belirten Chavez, ABD'nin "kanseri yaymak için yeni bir teknoloji geliştirmiş olabileceğini" öne sürmüştü. ABD ise Venezüella liderinin iddialarına tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland iddiaları "menfur ve korkunç" olarak nitelendirmişti.

Çelik: Chavez, Amerika'ya değil kansere yenildi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Chavez'in ölümünün ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez öldü. Ülkesini Küba modeline göre şekillendirmeye çalışıyordu. Geçen yıl Venezuella'yı ziyaret ettim. Bu petrol zengini ülkede insanların önemli bir bölümü sefalet içinde yaşıyor. Başkent Karakas'ta bile neredeyse şehrin yarısı çok ilkel evlerde yaşıyor. Bizdeki gecekondular bunların yanında saray kalıyor. Suudi Arabistan'dan sonra dünyadaki en bol petrole sahip olan Venezuella, tam bir zıtlıklar ülkesi. Zenginler çok zengin,fakirler tam sefil. İlginç lider Chavez, Amerika'ya değil kansere yenildi. Umarız,bu güzel ülke, Küba modelinden yakasını kurtararak demokrasiyle yola devam eder."