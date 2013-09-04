Tatil hediyesi olarak mumya getirdi

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

Almanya'nın aşağı Saksonya bölgesinde bulunan Verden kasabasında ilginç bir olay yaşandı. 53 yaşında bir dişçi olan Lutz Kettler'in, ailesine ait evin tavan arasında bir mumya buldu. Kettler babasının 1955'te Afrika'ya yaptığı bir ziyaret sonrasında mumyayı beraberinde Almanya'ya getirdiğini söyledi. Kettler'in mumyayı röntgen çekilmesi ve araştrılması için yetkililere teslim ettiği bildirildi. Geçtimiz salı gününden beri mumyalanmış bedeni inceleyen adli tıp ekibinin yatığı incelemeler mumyalanmış gerçek bir iskelete işaret etti. Bu mumyanın Hz. İsâ'nın yaşadığı dönemlere ait olduğu açıklandı.



İncelemere dâhil olan bölge savcısı Lutz Gaebel, 'ilk incelemeler mumyanın 2000 yıllık olduğuna işaret ediyor' diye konuştu. Emin olabilmek için mumyanın incelenmesine devam edileceği açıklandı.



Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, eski Mısır'ın son hükümdarı kraliçe Kleopatra, Hz.İsâ'nın doğumundan otuz yıl önce hayatını kaybetti.



Yapılan incelemeler sonucunda mumyalama işleminde yirminci yüzyıla ait olduğu belirtilen bandajların da bulunduğu ifade edildi. Bu bandajların bir makine yardımıyla monte edildiği belirlendi. Bu bulguların yapılan önincelemelerde yargıçı yanılttığı aktarıldı.



Göze çarpan bazı gerçeklikler: Mumyanın içinde bulunduğu lahitin üzerindeki hiyerogliflerin anlaşılamadığı ve birkaç oymanın kopyalandığı tespit edildi. Vücuttan, beyin, omur ve birçok organın temizce alındığı, kalça kemiği ve omuzların çıkarıldığı belirtildi.