‘Periscope-Scope’ isminin kullanımı davasında bilirkişi raporu Twitter aleyhinde; ABD’de kurulu şirketlere tebligat uzun zaman alıyor’

T24 Ekonomi

Türkiye’de kurulu Periscope İletişim ve Prodüksiyon Limited Şirketi’nin, tescilli markası ‘Periscope’ için açtığı ‘marka tecavüzü’ ve ‘tazminat’ davaları sürüyor. Twitter’ın, Türkiye’deki mobil uygulaması için ‘Periscope’ markasını tescil ettirmesinin engellenmesinin ardından Nisan 2017’den itibaren kullandığı ‘Scope’ ismine karşı açılan davada da bilirkişi raporu tamamlandı. Periscope Limited’ten yapılan açıklamada, bilirkişi raporunda, “davalının Periscope markasından sonra Scope markasını seçmesindeki niyetin Periscope markası ile dünyada yarattığı imaja yakınlaşan bir marka ile faaliyet göstermek olduğu değerlendirilmektedir” görüşünün dile getirildiği belirtildi.

'Tebligat ve yanıt verme süreçleri zaman alıyor'

Periscope Limited’in açıklamasında, “Bilirkişi raporunda mahkemenin kötü niyetli tescil iddiasını değerlendirmesi gerektiği belirtilmiştir! Söz konusu dosyada 22 Ekim 2020 tarihli duruşmada mahkemenin karar alması beklenmektedir” ifadesi kullanıldı.

Yurt dışı kaynaklı sosyal medya mecralarının Türkiye’de temsilci bulundurmalarını, aksi halde yaptırım uygulanmasını hükme bağlayan yasal düzenlemenin sonrasına rastlayan Periscope Limited açıklamasında, “davalıların ABD’de kurulu şirketler olması nedeniyle tebligat ve yanıt verme süreçlerinin oldukça uzun bir zaman aldığına” vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca, ‘marka tecavüzü’ davasındaki ilk derece mahkemesi kararına itiraz sürecinin ardından iki yıldır Bölge Adliye Mahkemesi’ninden karar beklendiği de kaydedildi.

Periscope Limited’ten, 2015 yılından beri devam eden davalara ilişkin olarak “Twitter-Periscope Mahkeme Süreci” başlığıyla yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Limited (‘Periscope Limited’) şirketi 2010 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş bir iletişim şirketidir. Şirket kurulurken yine 2010 yılı ilk çeyreğinde Periscope markası Türk Patent ve Marka Kurumu (‘TPMK’) nezdinde 38. ve 41. sınıflarda tescil edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Markanın 2018 yılında genişletilen başvurusu sonrası, halihazırda 09, 35, 42. ve 45. sınıflarda da Periscope Limited lehine tescili mevcuttur.

2015 yılında Twitter’ın sahip olduğu mobil uygulama tüm dünyada ve Türkiye’de hem Apple hem de Google şirketine ait android işletim sistemli cihazlar üzerinden Periscope ismiyle hizmet vermeye başlamıştır. Twitter aynı zamanda Türkiye’de Periscope ismiyle 09, 35, 38, 41, 42 ve 45. sınıflarda marka başvurusunda bulunmuştur.

Periscope Limited şirketi tarafından marka ihlali öğrenilir öğrenilmez Twitter, Apple ve Google şirketlerine noter aracılığıyla ihtarnameler gönderilmiş ancak hiçbir sonuç alınamayınca hem TPMK nezdindeki Twitter marka başvurusuna itiraz edilmiş, hem de İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde 2015/247 Esas sayılı dosya ile Twitter, Apple ve Google şirketleri aleyhine marka tecavüzünün tespiti ve engellenmesi konulu dava (‘Marka Tecavüz Davası’) tesis edilmiştir.

Davalıların tamamının ABD’de kurulu şirketler olması sebebiyle tebligat süreçleri oldukça uzun zaman aldığından, mahkeme ilk incelemelerini ancak 2017 ilk çeyreğinde tamamlamış ve Mart 2017’de uygulamanın Türkiye’de durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı alınmış ve 12 Haziran 2018’de ilk derece mahkemesi (İstanbul 2. FSHM) Twitter, Apple ve Google şirketleri aleyhine marka tecavüzünün varlığını tescil ederek 2015/ 247 E ve 2018/165 K. sayılı dosyada karar vermiştir. Bahsi geçen karara taraflar Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuş ve Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Mahkemesi nezdinde 2018/3497 E. Sayılı dosyada yaklaşık iki yıldır karar alınması beklenmektedir.

Marka tecavüzünün tespiti davası ardından Mayıs 2019 tarihinde Pericope Limited tarafından 2019/173 E. sayılı dosya ile İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar mahkemesinde tazminat davası tesis edilmiştir. (‘Tazminat Davası’) Yine davalılar Twitter, Apple ve Google şirketlerinin ABD’de mukim olmaları sebebiyle tebligat süreleri uzamış ve henüz dosyada son cevap dilekçeleri beklenmektedir. Ön inceleme duruşmasının ise önümüzdeki aylarda görülmesi muhtemeldir.

Periscope Limited’in TPMK nezdindeki marka itirazı Aralık 2016 tarihinde kabul edilmiş ve Twitter’ın başvurduğu alanların tamamında marka tescili elde etmesi engellenmiştir.

Twitter tarafından bunun üzerine Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde 2017/58 E. sayılı dosya ile TPMK kararının iptali davası açılmıştır. İlgili dava dosyasında bilirkişi heyeti raporunda her iki markanın ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu ve Twitter’ın Periscope markasını farklı sınıflarda dahi tescil etmesinin markaların halk nezdinde karıştırılmasına hizmet edeceği açıklıkla ortaya konmuştur. Söz konusu dava Twitter aleyhine neticelenmiş, Twitter’ın itirazları sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’a taşınan karar son olarak yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2019/2633 Esas sayılı kararıyla 20.01.2020 tarihinde Twitter aleyhine kesinleşmiştir.

Twitter tarafından ‘Marka Tecavüz Davası’ sürecinde alınan aleyhe kararlar neticesinde, mobil uygulamanın ismi Türkiye’de Nisan 2017 tarihinde değiştirilerek Periscope yerine Scope ismi kullanılmaya başlanmış ve durum kamuoyuna ve mahkemelere de bildirilmiştir.

Ancak bilirkişi raporlarında da tespit edildiği üzere Twitter esasen bu değişikliği gerçek anlamda yapmamış ve uygulamanın her türlü dijital içeriklerinde ve birçok mecrada Periscope ismini Scope ile birlikte kullanmaya devam etmiştir. Bu anlamda Twitter’ın Scope markası kullanımları, her iki markanın benzerliği ve uzun süre doğrudan Periscope ismi kullanıldıktan sonra Scope ismine geçilmesinin halk nezdinde yarattığı karışıklığın Twitter’ın kötü niyetli tescil talebinden kaynaklandığı gerekçeleriyle, Periscope Limited şirketi tarafından Scope markasının TPMK nezdindeki tescilinin iptali talebiyle dava tesis edilmiştir.

Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde 2018/120 E. dosyası kapsamında görülen davada bilirkişi raporunda Periscope ve Scope markalarının esasen marka hukuk açısından doğrudan benzer markalar olarak kabul edilemeyeceği; ancak davalı Twitter’ın SCOPE ‘markasını seçmeden önce PERİSCOPE markası ile faaliyete başladığı, bu faaliyetin Periscope Limited şirketinin markalarına tecavüz teşkil ettiği, daha önceki periscope isimli platformundan ve kullanımlarından haberdar olan ilgili tüketici kitlesinin PERİSCOPE ve SCOPE markaları arasında bağlantı kurma ihtimalinin bulunabileceği, keza davalının PERISCOPE markasından sonra SCOPE markasını seçmesindeki niyetin PERISCOPE markası ile dünyada yarattığı imaja yakınlaşan bir marka ile faaliyet göstermek olduğu değerlendirilmektedir’ denerek mahkemenin kötü niyetli tescil iddiasını değerlendirmesi gerektiği belirtilmiştir! Söz konusu dosyada 22 Ekim 2020 tarihli duruşmada mahkemenin karar alması beklenmektedir.”

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