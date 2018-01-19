Periscope ile Periskop arasındaki tartışma sürüyor: Periscope A.Ş. geliyor

Periscope’un sadece Türkiye’de marka adını ‘Scope’ yapmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında Twitter harekete geçerek Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde karşı dava açtı. Ancak mahkeme Twitter’ın bu karşı davasını da reddetti. Böylece yerli şirket Periskop için tazminat davasının önü açılmış oldu. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Periskop Genel Müdürü Gökhan Selamet “Markanın adını ‘Scope’ yapması yetmedi. Tamamen değiştirmesi gerekiyor” diyen, Selamet, “Tüm şikâyetler bize geliyor artık yeter. Bıktık” dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, Periskop şirketinin, canlı yayın uygulaması Periscope’tan önce kurulduğuna dikkat çeken Selamet, “Periscope marka ismini ‘Scope’ olarak değiştirse de hâlâ bizle anılıyor. Kullanıcılar, ‘Scope’ demiyor, Periscope diyor. TV programlarında Periscope deniliyor. Bundan büyük rahatsızlık duyuyoruz. Günde onlarca yüzlerce şikâyet telefonu geliyor. Bu da yetmiyor, canlı yayın uygulaması Periscope’a açılan davalar, savcılığın başlattığı suç duyuruları da bize geliyor. Yaşadığımız bu durumdan gerçekten bıktım, sıkıldım” dedi. Canlı yayın uygulamasının ‘Scope’ ismiyle yola devam etmesinin soruna çözüm olmayacağını ve ismini tamamen değiştirmesi gerektiği Selamet’in anlattıkları arasında.

Mahkemelerin Twitter’ın itirazını reddetmesinden sonra artık tazminat davalarıyla yola devam edecelerini söyleyen Selamet, şunları ifade etti:

“Markamızı korumak için bir sürece girdik. Maddi tazminat davası açacağız. Türkçe olarak yazılan ‘Periskop’ şirketimizi şimdi İngilizce olarak yazılan ‘Periscope A.Ş.’ olarak değiştireceğiz. Marka hakları bizde. Alınan mahkeme kararıyla artık böyle bir hakkımız da var.”

Masaya oturabiliriz

Periscope’un Türkiye’ye ilk geldiği dönemde kendileriyle masaya oturması gerektiğini dile getiren Selamet, “Bunu yapmadılar. Sorun yaşayan biz olduk. Bundan sonraki süreçte de masaya oturabiliriz. Marka benzerliğinden dolayı çok fazla sorun yaşıyoruz. Bunun çözülmesini istiyorum. Masaya oturarak anlaşma yapabiliriz” diye konuştu.

Neler yaşandı?

Geçen yıl mayıs ayında ‘Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ’ adındaki şirket, Periscope’a karşı ‘marka hakkına tecavüz’ gerekçesiyle açtığı dava geçtiğimiz cuma sonuçlandı ve davayı Türk şirket kazandı. Bunun sonucunda ise ‘Pericope’un Türkiye’deki mobil uygulama ve web operasyonlarının ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına karar verildi. Periscope ise hızlı bir şekilde harekete geçerek, daha önce marka tescilini aldığı ‘Scope’ markasını devreye aldı. Şirket, önce uygulama isimlerini değiştirdi, daha sonra periscope.tv adresini pscp.tv’ye yönlendirmeye başladı. Bunun üzerine Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde karşı dava açan Twitter’ın tüm talepleri reddedildi.