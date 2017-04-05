'Periskop' şirketinin sahibi Twitter'a açtığı davayı anlattı: Fikri mülkiyet hakkı dışında farklı bir boyutu yok

Marka davasını kaybederek Periscope’un ismini ‘Scope’ olarak değiştiren Twitter’dan yeni hamle geldi. Yürütmeyi durdurmak için harekete geçen Twitter, açıklama yaptı. Twitter yetkilileri, "Hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi. Periskop şirketini 2010 yılında kurduğunu belirten Gökhan Selamet ise "Şirketi kurduktan sonra patent ve isim haklarımı aldım. Ancak 2015 yılında canlı yayın uygulaması Periscope çıktı. Bunun sonrasında karışıklık başladı. Canlı yayın uygulaması diye bizim şirketimizi aramaya başladılar. Bu durum sonrasında kendi şirketimi garanti altına almak adına dava sürecini başlattım. Davanın fikri mülkiyet hakkı dışında farklı bir boyutu yok” dedi.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberi şöyle:

Twitter çatısı altındaki canlı yayın uygulaması 'Periscope'un Türk şirket ‘Periskop’a marka davasını kaybetmesi sonrasında tartışmalar devam ediyor. Aynı gün içinde Periscope’un marka ismini Türkiye’ye özel ‘Scope’ olarak değiştiren Twitter, yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu. Hürriyet’e özel açıklama yapan Twitter yetkilileri, “Bu davada hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi. Marka davasını açan Türk şirket Periskop’un Genel Müdürü Gökhan Selamet ise, "Davanın fikri mülkiyet hakkı dışında farklı bir boyutu yok" diye konuştu.

Yaşanan olaydan sonrasında iletişime geçtiğimiz Twitter yetkilileri, dava sürecinin devam ettiğini ve kendilerini savunmaya devam edeceklerini ifade etti. Yapılan açıklamada, “Şu anda Periscope’un Türkiye’deki ticari marka davası devam ediyor. Dava sonucunun makul olmadığına inanıyoruz. Şimdilik, Türkiye’deki hizmetlerimizin adını ‘Scope’ olarak değiştirdik. Bunu, davanın devam ettiği süreçte Türk kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmek için yaptık. Ayrıca Türkiye’deki kullanıcılarımıza hizmetlerimizin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak için web sitesi adresimizi www.pscp.tv olarak değiştirdik. Ürünümüzün adını dünya çapında değiştirmeyeceğiz. Bu davada hakkımızı aramaya devam edeceğiz” denildi.

"Periscope diye bizi aradılar"

Periskop şirketini 2010 yılında kurduğunu belirten Gökhan Selamet, “Şirketi kurduktan sonra patent ve isim haklarımı aldım. Ancak 2015 yılında canlı yayın uygulaması Periscope çıktı. Bunun sonrasında karışıklık başladı. Canlı yayın uygulaması diye bizim şirketimizi aramaya başladılar. Bu durum sonrasında kendi şirketimi garanti altına almak adına dava sürecini başlattım. Davanın fikri mülkiyet hakkı dışında farklı bir boyutu yok” dedi.

Peki Twitter’ın yeniden Periscope markasını alabilme ihtimali var mı? Bu sorunun cevabını fikri mülkiyet hakları uzmanı avukat Cahit Suluk’a sorduk. Markalarda teklik ve tescillik ilkesi olduğunu söyleyen Suluk, “Markalarda tescillik ilkesi vardır. Buna göre şirketler, hangi ülkelerde yer almak istiyorlarsa o ülkelerde kendilerini korumak için marka tescili yaptırmak durumundadır. Örneğin; Vakko markası, ABD’de Hakko ailesine ait değil. Markaların, kendilerini diğer ülkelerde de tescil ettirmesi gerekiyor” dedi. Periscope davasında olduğu gibi markaların benzer olması durumunda aynı kararın verilebileceğini ifade eden Suluk, şunları söyledi: “Yerel mahkeme, Türk şirket lehine karar vermiş. Ama sırada bölge adliye mahkemeleri (istinaf mahkemeleri) var. Daha sonra bu kararı Yargıtay kontrol edecek. Bunlar da olmazsa Periscope Türk şirketiyle masaya oturmak zorunda kalacak.” Ayrıca Suluk, Scope markasının da benzerlikten dolayı Periscope markası için sorun yaratabileceğini ifade etti.

Neler yaşandı?

Geçen cuma, ‘Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD ŞTİ’ adındaki şirketin, Periscope’a karşı ‘marka hakkına tecavüz’ gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı ve davayı Türk şirket kazandı. Bunun sonucunda ise ‘Pericope’un Türkiye’deki mobil uygulama ve web operasyonlarının ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına karar verildi. Periscope ise hızlı bir şekilde harekete geçerek, daha önce marka tescilini aldığı ‘Scope’ markasını devreye soktu. Şirket, önce uygulama isimlerini değiştirdi, daha sonra periscope.tv adresini pscp.tv’ye yönlendirmeye başladı.