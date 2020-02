Mahkemeden periscope kararı: Durdurma mümkün olmazsa Periscope TV'ye erişim engellenecek

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'de faaliyet gösteren Periscope İletişim adlı şirketin, dünya üzerinde canlı video yayını uygulaması olarak kullanılan @Periscopeco ve www.periscope.tv \'yi bünyesinde barındıran Twitter ve Apple ile Google INC. aleyhine, \"Marka hakkına tecavüzün tespiti\" talebiyle açtığı davanın kabulüne karar verildi. \"Periscope\" teriminin Türkiye\'deki reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmasının durdurulmasına karar veren mahkeme, durdurma mümkün olmadığı taktirde şirketin mobil uygulama ve internet sitelerine Türkiye\'den erişiminin engellenmesine yönelik hüküm kurdu.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti\'yi temsilen avukat Mustafa Ocak, davalılar Twitter, Apple Inc. ve Google Inc\'i temsilen de avukatlar katıldı.

PERİSCOPE ŞİRKETİ\'NİN AVUKATI: \"SİSTEMATİK TECAVÜZ HALİ DEVAM ETMEKTEDİR\"

Davacı Periscope şirketinin avukatı Mustafa Ocak, \"Dosyada tecavüz hali nettir. Davalılar, tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasına sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedir. Bu durum, bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir. Davalıların sorumluları açıktır. Mevcut tecavüz halini sonlandıracak nitelikte karar alınmasını talep ediyoruz\" dedi.

\"DAVA REDDEDİLSİN\"

Davalı Twitter Inc. avukatı Ceyda Karaoğlan ise, Twitter\'in dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platform olduğunu ifade ederek \"Üçüncü kişilerin marka haklarına oldukça itina gösteren bir firmadır. ABD\'de faaliyet gösteren firmanın Türkiye\'deki markanın varlığından haberdar olması yönünde kanuni bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca şirketlerin faaliyetleri birbirlerinden tamamen farklıdır\" diye konuştu. Marka ihlali olmadığını da savunan avukat Karaoğlan, \"Periscope ibaresinin arama motorunda çıkmasını sonlandırmak teknik olarak ve fiilen mümkün değildir. Bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz\" dedi. Davalı Google Inc. avukatı Tolga Uluay da, Google\'nin marka ihlalini bilebilecek bir pozisyonda olmadığını söyleyerek davanın reddini talep etti. Appe Inc. avukatı ise yer sağlayıcı konumunda olduğundan sorumlu olmadığını öne sürerek davanın reddini istedi.

MAHKEME: \"PERİSCOPE ADI ALTINDAKİ HER TÜRLÜ REKLAM VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINA\"

Mahkeme, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından davalı şirketler aleyhine açılan davayı kabul etti. Mahkeme, Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescilli Periscope ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ile davalıların Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam, tanıtım faaliyetleri ile Periscope ibaresinin, tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımının durdurulmasına hükmetti. Durdurma mümkün olmadığı taktirde davalıların tecavüz suçunu oluşturacaklarını belirten mahkeme, davalıların mobil Periscope uygulaması @periscopeco isimli Twitter hesabı ve www.periscope.tv isimli internet sitesinin Türkiye\'den erişiminin engellenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca kesinleşen hüküm özetinin yurt çapında yayın yapan tirajı en yüksek üç gazeteden birinde bir kez ilanını da kararlaştırdı.

DAVACI DİLEKÇESİ

Davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti\'nin avukatı Mustafa Ocak tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, müvekkil şirket tarafından 2010 yılında tescil edilen \"Periscope\" isimli markanın haksız şekilde kullanımının marka hakkında tecavüz oluşturduğunun tespit edilmesi, tescilli markaya tecavüz fiillerine son verilmesi, markaya tecavüzün daha fazla zarar vermesini önlemek adına ilgili marka adıyla yapılan her türlü yayın, erişim, üyelik toplama gibi faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına ve hüküm özetinin Türkiye çapında yayın yapan tirajı yüksek 3 gazeteden birinde bir kez yayınlanmasına talep ediliyordu.