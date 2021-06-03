PEN, 'Ayın Kitabı'nı açıkladı: Hayatımızı aydınlatan dostumuz Atilla Dorsay'ın muhteşem kitapları  

T24 Kültür Sanat

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, "Ayın Kitabı" olarak Atilla Dorsay'ın 50'yi aşkın kitabını seçtiğini duyurdu. Pen Türkiye tarafından yapılan açıklamada "İncelikle, değerbilirlikle, vefayla iş görmenin mutluluğunu duyuran bir isim Atilla Dorsay. 50’yi aşkın kitabını Ayın Kitabı seçiyor, çok yaşasın çok yazsın diyoruz" denildi.

PEN Türkiye tarafından "Hayatımızı aydınlatan dostumuz Atilla Dorsay’ın muhteşem kitapları" başlıklı açıklama şöyle:

Türk sinemasına adanmış bir ömür. Hemen her kuşaktan yönetmenler, oyuncular, filmler. Yazılar, eleştiriler, değerlendirmeler, jüri üyelikleri. Unutulmaz filmlerden hayatımızı değiştirenlere, dünyaya açılan sinemamızdan yeni kuşak yönetmenlere, sinemamızın çöküş ve Rönesans yıllarından değişim rüzgarlarına, Türkan Şoray’dan Yılmaz Güney’e, 100 yönetmenden 100 filme, Yeşilçam’a, Emek sinemasına Atilla Dorsay’ın kitapları. Emek yoksa hiçbirimiz yokuz, Türk sineması varsa biraz da Atilla Dorsay’la var.

Sinemamızın emekçisi, eleştirmeni, destekçisi, her şeyi. Bir estet. Şarkılardan kentlere, yemeklerden İstanbul’a, Beyoğlu’na bir yaşam mimarı. Şimdi de sinemadan müziğe, sahneden yazıya, muhteşem kadın dostlarını yazdı. Daha önce de o güzel atlara binip giden dostları yazmıştı.

İncelikle, değerbilirlikle, vefayla iş görmenin mutluluğunu duyuran bir isim Atilla Dorsay. 50’yi aşkın kitabını Ayın Kitabı seçiyor, çok yaşasın çok yazsın diyoruz."

TIKLAYIN | "Çağımıza damga vurmuş, Atilla Dorsay'ın birlikte anılar edindiği 30 kadının portresi; kimler yok ki!.."

TIKLAYIN | Atilla Dorsay'a "Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım" için teşekkür mesajları: Kadınları sevmek, bunu ifade etmek, özellikle bir erkeğin bunu yapması ne güzel...