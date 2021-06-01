Atilla Dorsay'a "Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım" için teşekkür mesajları: Kadınları sevmek, bunu ifade etmek, özellikle bir erkeğin bunu yapması ne güzel...

Sinema eleştirmeni, T24 yazarı Atilla Dorsay yeni kitabı "Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım" kitapçılarda yerini aldı. Dorsay'ın kitabında yer verdiği 30 kadından Deniz Türkali, Nazan Ölçer ve Hülya Uçansu bu anlamlı çalışma için Dorsay'a teşekkürlerini iletti.

Dorsay'ın kitapta "Hayatı da, Sanatı da Dolu Dolu Yaşamak" başlığı ile yer verdiği Deniz Türkali "Kıskançlıktan çatlayacaktım herkes aldı bana gelmedi diye... Meğerse ben evde yokken çoktan gelmiş. Yardımcım o kadar iyi saklamış ki kendi bile zor buldu. Atillacığım ellerine aklına yüreğine sağlık. Hem kendi adıma hem kadın arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Kadınları sevmek, bunu ifade etmek, özellikle bir erkeğin bunu yapması ne güzel... Sağ ol var ol..." mesajını paylaştı.

"Çağdaş Müzeciliğin Yorulmak Bilmez Savaşçısı" başlığı ile kitapta yer alan Nazar Ölçer ise "Kitabını bir nefeste okudum, kendimi bunca 'celebrity' arasında görmek de farklı oldu" dediği mesajında şunları söyledi:

"Kitabını bir nefeste okudum, kendimi bunca 'celebrity' arasında görmek de farklı oldu. Hakkımda ne de çok bilgi toplamışsın. Bu kitaba sığmayan, eminim pek çok dostun daha vardır. Dost çemberin de sınırsız ilgi alanların kadar zengin.

Senin en eski arkadaşlarından biri olmak benim için değerli bir anı. Yaşamında daima çok yönlü olmayı seçtin. Mimar olmanın ötesinde farklı merakların, uğraş ve ilgi alanların oldu. Hepsinin de hakkını verdin, en iyisi oldun. Yemek kültüründen kentli olmak bilincine, sinema tarihinden turizme, hepsini yorulmadan yazdın, anlattın. Verdiğin derslerde müzede, herkes gibi bizler de ne kadar da çok şey öğrendik senden.

İyi ki dostumsun. Sana bu güzel kitap için kucak dolusu teşekkür, sevgili Leman’a pek çok sevgi ve selam gönderiyorum. İkinize çocuk ve torunlarla nice verimli uzun yıllar sağlık ve mutluluk diliyorum."

Dorsay'ın "Adı Festivalle Özdeşleşen Kadın" başlığı ile ele aldığı Hülya Uçansu ise "Kitap başta sanıldığı gibi sadece kadın dostlarını anlatmıyor. Okur 1960'lardan başlayarak ön planda o kadının portresini ama arka planda 20. yüzyılın ikinci yarısında sanatın çeşitli alanlarında ülkemizde gerçekleştirilen tiyatro, sinema ve diğer alanlardaki etkinliklerin kapsamlı bir dökümünü yapıyor. Yani arkamızda bıraktığımız altmış yıllık bir zaman tüneline yapılan heyecanlı bir yolculuk. Bizim yaş kuşağımız için sevinç veren bir bellek tazelemesi. Çok bekletmeden bu kitapla buluşmanızı öneririm." mesajını paylaştı.

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