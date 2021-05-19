"Çağımıza damga vurmuş, Atilla Dorsay'ın birlikte anılar edindiği 30 kadının portresi; kimler yok ki!.."

Sinema eleştirmeni, T24 yazarı Atilla Dorsay yeni kitabı "Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım" hafta başı kitapçılarda yerini aldı. Hürriyet yazarı Sayım Çınar, Dorsay'ın kitabını ele aldığı köşesinde "Tiyatrodan sinemaya, yazarlıktan gazeteciliğe, müzikten müzeciliğe çağımıza damgasını vurmuş, Dorsay'ın yakından tanıma şansı bulduğu ve birlikte anılar edindiği 30 kadının ayrıntılı portreleri. Kimler yok ki..." diye yazdı.

Yazısında kitaptan kısa anlatılara yer veren Çınar, Atilla Dorsay'ın eşi Leman Dorsay'ın da anılarını yazdığı bir kitap hazırladığını ve ay sonuna kadar yayımlanacağı bilgisini de verdi.

Dorsay'ın kitabında yer verdiği isimler: Yıldız Kenter, Gülriz Sururi, Gencay Gürün, Dilek Türker, Dikmen Gürün, Serpil Tezcan, Fatma Girik, Filiz Akın, Müjde Ar, Hülya Avşar, Lale Belkıs, Fatoş Güney, Gülsen Tuncer, Deniz Türkali, Serra Yılmaz, Adalet Ağaoğlu, Füruzan, Zeynep Oral, Sevin Okyay, Alin Taşçıyan.

Çınar'ın köşesinde Atilla Dorsay'ın kitabında yer alan birkaç anlatıya şöyle yer verdi:

"Yıldız Kenter, Dorsay'ın yıllar boyu izlediği bir tiyatro dehasıydı. Ona kendisi için bir oyun yazmayı çok istediğini söylemişti. Ve Yıldız, bir galada ona bu sözünü hatırlatmıştı. Dorsay da köşesinde şöyle yazmıştı: "Sevgili Yıldız Hanım, vakit ayırıp o oyunu yazamadım. Ama şu küçük yazıyı yazıyorum. Ve çok özür diliyorum."

"Fatma Girik: Yılmaz Güney'le arada rastlaşıyorduk, kesiyorduk birbirimizi ama ben asıl Memduh'la flörtleşiyordum!"

"Fatma Girik... Bilinenin ötesinde feminist bir kadın. Memduh Ün'le evlenseydi soyadını değiştirir miydi sorusuna şöyle yanıt vermişti: 'Evliliği önemsemiyorum, sanırım soyadımı korurdum.' Dorsay, şu anısını da anlatmıştı: "Ben Memduh'un ilk filminde oynarken aynı yerde Yılmaz Güney de film çekiyordu. Arada rastlaşıyorduk, kesiyorduk birbirimizi. Ama ben asıl Memduh'la flörtleşiyordum!'"

Yazının tamamı için tıklayın.