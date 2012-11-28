'Patriot' heyeti Malatya'da

Türkiye'nin başvurusu üzerine Patriot füzelerinin yerleştirileceği bölgeyi belirleyecek olan NATO heyeti Malatya'ya geldi. Heyet incelemenin ardından 29 Kasım'da kentten ayrılacak.

NATO heyeti, Türkiye'nin talebi çerçevesinde Patriot füze sisteminin kurulması planlanan yerleri incelemek üzere Malatya'ya geldi.

Havayoluyla kente gelen heyeti taşıyan uçak, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Erhaç Havalimanı'na indi. Heyet, daha sonra askeri araçlarla yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacakları Malatya Orduevi'ne geçti.

Heyetin, Patriotların kurulması planlanan yerlerde yarın inceleme yapacağı ve 29 Kasım Perşembe günü kentten ayrılacağı öğrenildi.

Türkiye, Suriye tehdidine karşı sınıra Patriot füzesi yerleştirilmesi için NATO'dan talepte bulunmuştu. Geçen hafta yapılan başvuru İran ve Rusya'nın tepkisini çekmiş, Suriye ise Türkiye'yi 'provokasyon yapmakla' suçlamıştı.

NATO ve Türkiye'den yapılan açıklamalarda ise 'füzelerin savunma amaçlı' olduğu vurgulanmıştı.