Patrik Bartholomeos: Mülteci anlaşması bu şartlardaki en iyi anlaşma

Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Midilli Adası’nı, Papa Françesko ile birlikte önceki gün ziyaret eden Ortodoks lideri Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması ile ilgili olarak, “Bugünkü şartlar altında en iyi anlaşma elde edilmiştir” dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Merkezi New York’ta bulunan insan hakları örgütü HRW’nin, TSK’nın, güney sınırında DAEŞ’ten (IŞİD) kaçan Suriyeli sivillere ateş açıldığına yönelik iddialarını yalanladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Taylan Yıldırım’ın haberine göre, Bartholomeos, “Anlaşmayla, problemin çözülmesinin daha kolay olacağına inanıyorum. Bazıları ‘son derece başarılı bir anlaşma değil’ diyorlar. Bugünkü şartlar altında en iyi anlaşma elde edilmiştir. Bundan iyisi inşallah ileride olur ve bu problem temelli çözülür” dedi.

“Herkesin istediği barış”

Katolik alemin ruhani lideri Papa ile yaptıkları ziyaret ardından geziyi değerlendiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, şöyle dedi: “Her açıdan önemli bir gün. Kampta, insanlık açısından, insanlık adına edindiğimiz tecrübeleri hiçbir zaman unutmayacağız. Masum çocukların gözlerine baktığımız zaman çok mütehassıs oldum, üzüldüm.”

Mültecilerin isteklerini yazılı ve sözlü olarak kendilerine ilettiklerini söyleyen, Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Herkesin istediği barıştı. Bize yaptıkları güvercin resimlerini verdiler. Barış istediler. Bir an önce Batı Avrupa’ya gitmek istediklerini söylediler ve savaşın bitmesinden sonra memleketlerine dönmek istediklerini aktardılar. Çünkü onlarda hasret var. Bizler de mümkün olduğu kadar onları teselli etmeye çalıştık. Papa hazretleri de yardımcılarının vasıtasıyla not aldı. Elinden geleni yapacağını söyledi, söz verdi” diye konuştu. Fener Rum Patriği Bartholomeos, din adamları olarak Ortadoğu ve bütün dünyada barışın geri gelmesi için dua ettiklerini yaşam deyiminin savaş, baskı ve terörle hiçbir problemin çözülemeyeceğini, aksine çoğalacağını gösterdiğini vurguladı. Bartholomeos, dini ve siyasi liderlerin barış için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

“Hiçbir ülke bu kadar mülteciyi kabul etmiş değil”

Ege Denizi’nde çıktıkları umut yolculuğunda hayatlarını kaybedenleri hatırlatan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Kaç insan burada, Türkiye ile bu kadar yakın bir alanda hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Suriye’deki savaş bitmedikçe mülteci sorunun da devam edeceğini söyleyen Bartholomeos, şöyle devam etti: “Buradaki insanlar, Batı Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Ancak, onlara gerek Türkiye gerekse de Yunanistan yardım sağlıyor, yemek veriyor. Türkiye’de, memleketimizde hemen hemen 3 milyona yakın mülteci var. Başka hiçbir ülke bu kadar mülteciyi kabul etmiş değil.”

Mültecilere ateş açıldığı iddiaları yalanlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “bazı uluslararası yayın organlarında çıkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye’nin güney sınırında DAEŞ’ten (IŞİD) kaçan Suriyeli sivillere ateş açtığına yönelik iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını” bildirdi. Bilgiç, IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki kamplara saldırısı sonucu, Türkiye sınırına doğru göç eden Suriyelilere ateş açıldığına dair bir gazetede çıkan haberle ilgili soruya yazılı yanıt verdi. Bilgiç, yanıtında şu ifadeleri kullandı: “Bazı uluslararası yayın organlarında çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin güney sınırımızda DAEŞ’ten kaçan Suriyeli sivillere ateş açtığına yönelik iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Ülkemiz, Suriye’deki çatışma ortamından kaçan yaklaşık 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır.” Merkezi New York’ta bulunan insan hakları örgütü HRW, geçen cuma günkü açıklamasında IŞİD’den kaçan Suriyeli mültecilere Türk sınır muhafızlarının ateş açtığını öne sürmüştü.

AB ile varılan mülteci anlaşması çerçevesinde Ankara, Suriyeli mülteciler dâhil olmak üzere Yunanistan’a geçen tüm yasadışı göçmenleri geri alacak. 20 Mart’tan önce Yunanistan’a ulaşan göçmenler ise anlaşma dışında tutulacak. Bunun karşılığında AB de Türkiye’nin aldığı her bir Suriyeli için Türkiye’den bir Suriyeli mülteciyi kabul edecek.